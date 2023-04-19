Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Милан" повторил рекорд "Ювентуса": Пиоли назвал героя матча с "Наполи" arrow

"Милан" повторил рекорд "Ювентуса": Пиоли назвал героя матча с "Наполи"

19 апреля 2023 09:59
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Милан повторил рекорд Ювентуса — Пиоли назвал героя матча с Наполи
Стефано Пиоли мотивирует игроков "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился эмоциями после выхода его команды в полуфинал Лиги чемпионов. "Россонери" сыграли вничью с "Наполи" на выезде и отпраздновали успех за счет домашней победы. 

"Милану" удалось повторить рекорд "Ювентуса" в еврокубковом турнире, сообщает La Gazzetta dello Sport

Читайте также:

В трех последних матчах с "Наполи" команда Стефано Пиоли ни разу не проиграла главному претенденту на Скудетто в этом сезоне. Поединок в Серии А завершился убедительной победой "Милана" со счетом 4:0. В первом матче 1/4 команда выиграла 1:0, а в ответной встрече сыграла с неаполитанцами вничью со счетом 1:1. 

Наполи — Милан
"Милан" радуется выходу в 1/2 Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

"Милан" уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Это первый подобный случай для "россонери" начиная с 2007 года. Выход в полуфинал ЛЧ стал седьмым в истории "Милана" — это повторение рекорда туринского "Ювентуса". 

Что сказал Стефано Пиоли? 

"Ближайшие сутки мы будем праздновать. Поздравляю и болельщиков, и своих ребят. Нас ждут еще два красивых, интригующих и очень сложных полуфинальных поединка. Мы заслужили этот успех и не хотим останавливаться на достигнутом. 

За несколько последних лет "Милан" прошел непростой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с "Наполи", но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и продемонстрировали характер. Сыграли как единое целое. Это помогло добиться успеха", — заявил Стефано Пиоли. 

Напомним, капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клуб, но о возвращении в "Динамо" пока речь не идет.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасным игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение.

Стало известно, кто может стать следующим соперником Александра Усика после срыва боя против Тайсона Фьюри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB