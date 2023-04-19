Милан повторил рекорд Ювентуса — Пиоли назвал героя матча с Наполи

Стефано Пиоли мотивирует игроков "Милана". Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился эмоциями после выхода его команды в полуфинал Лиги чемпионов. "Россонери" сыграли вничью с "Наполи" на выезде и отпраздновали успех за счет домашней победы.

"Милану" удалось повторить рекорд "Ювентуса" в еврокубковом турнире, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В трех последних матчах с "Наполи" команда Стефано Пиоли ни разу не проиграла главному претенденту на Скудетто в этом сезоне. Поединок в Серии А завершился убедительной победой "Милана" со счетом 4:0. В первом матче 1/4 команда выиграла 1:0, а в ответной встрече сыграла с неаполитанцами вничью со счетом 1:1.

"Милан" радуется выходу в 1/2 Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

"Милан" уверенно вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Это первый подобный случай для "россонери" начиная с 2007 года. Выход в полуфинал ЛЧ стал седьмым в истории "Милана" — это повторение рекорда туринского "Ювентуса".

Что сказал Стефано Пиоли?

"Ближайшие сутки мы будем праздновать. Поздравляю и болельщиков, и своих ребят. Нас ждут еще два красивых, интригующих и очень сложных полуфинальных поединка. Мы заслужили этот успех и не хотим останавливаться на достигнутом.

За несколько последних лет "Милан" прошел непростой путь. Нас считали аутсайдерами в противостоянии с "Наполи", но я тренирую команду с большим сердцем. Мы стиснули зубы и продемонстрировали характер. Сыграли как единое целое. Это помогло добиться успеха", — заявил Стефано Пиоли.

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