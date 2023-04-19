"Рух" став на крок ближче до вильоту з УПЛ після матчу з "Інгульцем"

Футболісти ФК "Інгулець" перед матчем. Фото: УНІАН

Футбольний клуб із Петрово "Інгулець" прийняв львівський "Рух" у рамках перенесеного матчу десятого туру чемпіонату України (УПЛ). Обидві команди сподівалися набрати очки та покращити турнірне становище.

Гра вийшла важкою для обох команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Інгулець" програв два останні поєдинки, мінімально поступившись спочатку "Ворсклі", а потім "Колосу". Водночас футболісти зі Львова підійшли до поєдинку у гарному настрої після того, як зіграли вдома внічию з київським "Динамо".

Хід матчу

"Інгулець" — "Рух" — 1:0 (1:0)

Гол: Ковальов, 15 (з пенальті)

Вилучення: Соломон, 90 ("Рух") — повторне попередження

"Інгулець": Паламарчук, Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Запорожець, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкін (Поспєлов, 71), Резепов (Одарюк, 69).

Тренер: Сергій Ковалець.

"Рух": Паньків, Роман (Кітела, 29), Слюбік, Слюсар, Лях, Підгурський, Таллес, Довгий, Місік (Альваренга, 29), Соломон, Клімчук.

Тренер: Віталій Пономарьов.

Господарі поля дуже активно розпочали матч. Вони могли відкрити рахунок уже на третій хвилині, але Резепов головою послав м'яч поруч зі штангою. А невдовзі Роман зіграв рукою у штрафному майданчику львівської команди. Рефері призначив пенальті, що їх реалізував Ковальов, 1:0.

У гостей зовсім нічого не виходило. Вже у середині першого тайму тренер провів подвійну заміну у команді. Але це не допомогло. Незадовго до перерви Слюбик вибив м'яч із воріт після удару у виконанні Кучеренка.

На самому початку другого тайму Резепов перевірив реакцію воротаря "Руху". Паньків врятував команду від другого голу Львів'яни відповіли на 71-й хвилині, коли Клімчук після передачі від Ляха з гарної позиції не влучив у ворота.

Гості відчайдушно намагалися уникнути поразки, але не досягли успіху в цьому. "Інгулець" піднявся на дев'яте місце у турнірній таблиці. "Рух" залишився на 15-й сходинці в зоні вильоту.

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