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"Рух" стал на шаг ближе к вылету из УПЛ после матча с "Ингульцом"

19 апреля 2023 15:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рух стал на шаг ближе к вылету из УПЛ после матча с Ингульцом
Футболисты ФК "Ингулец" перед матчем. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футбольный клуб из Петрово "Ингулец" принял львовский "Рух" в рамках перенесенного матча десятого тура чемпионата Украины (УПЛ). Обе команды надеялись набрать очки и улучшить турнирное положение. 

Игра получилась тяжелой для обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE

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"Ингулец" проиграл два последних поединка, минимально уступив сначала "Ворскле", а затем "Колосу". В то же время футболисты из Львова подошли к поединку в хорошем настроении после того, как сыграли дома вничью с киевским "Динамо". 

Ход матча

"Ингулец" — "Рух" — 1:0 (1:0) 

Гол: Ковалев, 15 (с пенальти) 

Удаление: Соломон, 90 ("Рух") — повторное предупреждение

"Ингулец": Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкин (Поспелов, 71), Резепов (Одарюк, 69).

Тренер: Сергей Ковалец. 

"Рух": Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес, Довгый, Мисик (Альваренга, 29), Соломон, Климчук.

Тренер: Виталий Пономарев. 

Хозяева поля очень активно начали матч. Они могли открыть счет уже на третьей минуте, но Резепов головой послал мяч рядом со штангой. А вскоре Роман сыграл рукой в штрафной львовской команды. Рефери назначил пенальти, которые реализовал Ковалев, 1:0. 

У гостей совершенно ничего не получалось. Уже в середине первого тайма тренер провел двойную замену в команде. Но это не помогло. Незадолго до перерыва Слюбик выбил мяч из ворот после удара в исполнении Кучеренко. 

В самом начале второго тайма Резепов проверил реакцию вратаря "Руха". Панькив спас команду от второго гола. Львовяне ответили на 71-й минуте, когда Климчук после передачи от Ляха из хорошей позиции не попал по воротам.

Гости отчаянно пытались избежать поражения, но не преуспели в этом. "Ингулец" поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Рух" остался на 15 строчке в зоне вылета. 

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