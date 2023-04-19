"Рух" стал на шаг ближе к вылету из УПЛ после матча с "Ингульцом"

Футболисты ФК "Ингулец" перед матчем. Фото: УНИАН

Футбольный клуб из Петрово "Ингулец" принял львовский "Рух" в рамках перенесенного матча десятого тура чемпионата Украины (УПЛ). Обе команды надеялись набрать очки и улучшить турнирное положение.

Игра получилась тяжелой для обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE.

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Ход матча

"Ингулец" — "Рух" — 1:0 (1:0)

Гол: Ковалев, 15 (с пенальти)

Удаление: Соломон, 90 ("Рух") — повторное предупреждение

"Ингулец": Паламарчук, Нагиев, Кучеренко, Ковалев, Запорожец, Кухарук, Клименко, Смоляков, Козак, Головкин (Поспелов, 71), Резепов (Одарюк, 69).

Тренер: Сергей Ковалец.

"Рух": Панькив, Роман (Китела, 29), Слюбик, Слюсар, Лях, Пидгурский, Таллес, Довгый, Мисик (Альваренга, 29), Соломон, Климчук.

Тренер: Виталий Пономарев.

Хозяева поля очень активно начали матч. Они могли открыть счет уже на третьей минуте, но Резепов головой послал мяч рядом со штангой. А вскоре Роман сыграл рукой в штрафной львовской команды. Рефери назначил пенальти, которые реализовал Ковалев, 1:0.

У гостей совершенно ничего не получалось. Уже в середине первого тайма тренер провел двойную замену в команде. Но это не помогло. Незадолго до перерыва Слюбик выбил мяч из ворот после удара в исполнении Кучеренко.

В самом начале второго тайма Резепов проверил реакцию вратаря "Руха". Панькив спас команду от второго гола. Львовяне ответили на 71-й минуте, когда Климчук после передачи от Ляха из хорошей позиции не попал по воротам.

Гости отчаянно пытались избежать поражения, но не преуспели в этом. "Ингулец" поднялся на девятое место в турнирной таблице. "Рух" остался на 15 строчке в зоне вылета.

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