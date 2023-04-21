Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Вихованець "Динамо" провалює сезон в чемпіонаті Польщі: що пішло не так arrow

Вихованець "Динамо" провалює сезон в чемпіонаті Польщі: що пішло не так

21 квітня 2023 16:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Вихованець "Динамо" провалює сезон в чемпіонаті Польщі
Гіоргі Цітаішвілі у складі познаньського "Леха". Фото: Instagram/giotsitaishvili11
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Півзахисник збірної Грузії Гіоргі Цітаішвілі, права на якого належать київському "Динамо", проводить нинішній сезон у складі "Леха" з міста Познань. Справи у чемпіонаті Польщі у футбоілста складаються не найкращим чином. 

Про це повідомляє Tribuna.com.

Читайте також:

Цітаішвілі грає мало

20 квітня познаньський "Лех" зіграв матч-відповідь у чвертьфіналі Ліги Конференцій проти італійської "Фіорентини". Польська команда здобула перемогу з рахунком 3:2, але за сумою двох матчів не пройшла далі й залишила турнір. 

Гіоргі Цітаішвілі участі у двобої не брав — всю гру він провів на лаві запасних.  

Цітаішвілі
Півзахисник "Леха" Гіоргі Цітаішвілі. Фото: Instagram/giotsitaishvili11

Загалом поточний сезон молодий вінгер не може занести собі в актив. Так, з 13 січня грузин зіграв всього два поєдинки у стартовому складі "Леха". В 11 матчах він виходив на заміну, а в п'яти матчах навіть не потрапив у заявку. 

У 12 поєдинказ за "Лех" у чемпіонаті Польщі Цітаішвілі забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

Популярна українська волейболістка Юлія Герасимова продовжує кар'єру в одній із найкращих команд Румунії.

Захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко може розпочати наступний сезон у новій команді.

Польська тенісистка Іга Швйонтек пояснила відмову підтримати Україну на тенісному турнірі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB