Вихованець "Динамо" провалює сезон в чемпіонаті Польщі

Гіоргі Цітаішвілі у складі познаньського "Леха". Фото: Instagram/giotsitaishvili11

Півзахисник збірної Грузії Гіоргі Цітаішвілі, права на якого належать київському "Динамо", проводить нинішній сезон у складі "Леха" з міста Познань. Справи у чемпіонаті Польщі у футбоілста складаються не найкращим чином.

Про це повідомляє Tribuna.com.

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20 квітня познаньський "Лех" зіграв матч-відповідь у чвертьфіналі Ліги Конференцій проти італійської "Фіорентини". Польська команда здобула перемогу з рахунком 3:2, але за сумою двох матчів не пройшла далі й залишила турнір.

Гіоргі Цітаішвілі участі у двобої не брав — всю гру він провів на лаві запасних.

Півзахисник "Леха" Гіоргі Цітаішвілі. Фото: Instagram/giotsitaishvili11

Загалом поточний сезон молодий вінгер не може занести собі в актив. Так, з 13 січня грузин зіграв всього два поєдинки у стартовому складі "Леха". В 11 матчах він виходив на заміну, а в п'яти матчах навіть не потрапив у заявку.

У 12 поєдинказ за "Лех" у чемпіонаті Польщі Цітаішвілі забив один гол та віддав одну результативну передачу.

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