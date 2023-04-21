Воспитанник Динамо проваливает сезон в чемпионате Польши

Гиорги Цитаишвили в составе познаньского "Леха". Фото: Instagram/giotsitaishvili11

Полузащитник сборной Грузии Гиорги Цитаишвили, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", проводит нынешний сезон в составе "Леха" из города Познань. Дела в чемпионате Польши у футболиста складываются не лучшим образом.

Об этом сообщает Tribuna.com.

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20 апреля познаньский "Лех" сыграл ответный матч в четвертьфинале Лиги Конференций против итальянской "Фиорентины". Польская команда одержала победу со счетом 3:2, но по сумме двух матчей не прошла дальше и покинула турнир.

Гиорги Цитаишвили не участвовал в поединке — всю игру он провел на скамье запасных.

Полузащитник "Леха" Гиорги Цитаишвили. Фото: Instagram/giotsitaishvili11

В общем, текущий сезон молодой вингер не может занести себе в актив. Так, с 13 января грузин сыграл всего два поединка в стартовом составе "Леха". В 11 матчах он выходил на замену, а в пяти матчах даже не попал в заявку.

В 12 поединках за "Лех" в чемпионате Польши Цитаишвили забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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