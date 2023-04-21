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Плей-оф НБА: Лень не врятував "Сакраменто" в матчі з "Голден Стейт"

21 квітня 2023 10:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Плей-оф НБА — Лень не врятував Сакраменто в матчі з Голден Стейт
Олексій Лень в матчі плей-оф НБА між "Сакраменто" і "Голден Стейт". Фото: Reuters/Cary Edmondson
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

"Сакраменто" зазнав поразки на виїзді від "Голден Стейт" в третьому матчі серії плей-оф НБА — 97:114. Олексій Лень взяв участь у цьому поєдинку, але не допоміг своїми діями врятувати "Кінгз" від фіаско. 

Про це повідомляє basket.com.ua. 

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Статистика Олексія Леня

Після цієї перемоги "Голден Стейт" зуміли скоротити відставання від "Сакраменто" в серії до 2:1. 

Олексій Лень відіграв у матчі сім хвилин 51 секунду. За цей час центровий збірної України набрав два очки, зробив три підбирання та один блок-шот при одній втраті та чотирьох фолах. 

Загалом проти "Голден Стейт" в трьох зустрічах Лень в середньому зіграв 9,7 хвилин, набрав 3,3 очки та зібрав 3,7 підбирань. 

Наступна гра серії відбудеться 23 квітня о 22:30 за київським часом. Двобій знову пройде на майданчику "Голден Стейт". 

Плей-оф НБА, 21 квітня. 

"Голден Стейт" — "Сакраменто" — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Рахунок у серії 1:2. 

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