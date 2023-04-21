Плей-оф НБА — Лень не врятував Сакраменто в матчі з Голден Стейт

Олексій Лень в матчі плей-оф НБА між "Сакраменто" і "Голден Стейт". Фото: Reuters/Cary Edmondson

"Сакраменто" зазнав поразки на виїзді від "Голден Стейт" в третьому матчі серії плей-оф НБА — 97:114. Олексій Лень взяв участь у цьому поєдинку, але не допоміг своїми діями врятувати "Кінгз" від фіаско.

Про це повідомляє basket.com.ua.

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Після цієї перемоги "Голден Стейт" зуміли скоротити відставання від "Сакраменто" в серії до 2:1.

Олексій Лень відіграв у матчі сім хвилин 51 секунду. За цей час центровий збірної України набрав два очки, зробив три підбирання та один блок-шот при одній втраті та чотирьох фолах.

Загалом проти "Голден Стейт" в трьох зустрічах Лень в середньому зіграв 9,7 хвилин, набрав 3,3 очки та зібрав 3,7 підбирань.

Наступна гра серії відбудеться 23 квітня о 22:30 за київським часом. Двобій знову пройде на майданчику "Голден Стейт".

Плей-оф НБА, 21 квітня.

"Голден Стейт" — "Сакраменто" — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Рахунок у серії 1:2.

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