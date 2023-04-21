Чемпіон України з веслування загинув на Донбасі
В одній із битв із російськими окупантами в Донецькій області загинув багаторазовий чемпіон України з академічного веслування Олександр Дикий.
Український спортсмен із березня 2022 року захищав кордони країни від навали окупантів, повідомила у Facebook Федерація академічного веслування.
Олександр Дикий віддав своє життя за волю України 16 квітня. Відомий спортсмен загинув у віці 42 років. В останні дні життя підрозділ, у якому служив Дикий, протистояв загарбникам на Донеччині.
Інших подробиць інциденту не повідомляється. Про місце та дату похорону бійця ЗСУ стане відомо пізніше.
Чим відомий спортсмен?
Олександр Дикий змалку захоплювався водним спортом. Він тренувався у Києві на гребній базі "Водник" під керівництвом Віри Француз та Михайла Лук'яненка, є багаторазовим чемпіоном України. У світовій першості серед юніорів до 19 років у болгарському Пловдиві посів четверте місце.
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