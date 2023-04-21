Чемпіон України з веслування загинув на Донбасі

Олександр Дикий у лавах ЗСУ. Фото: Google

В одній із битв із російськими окупантами в Донецькій області загинув багаторазовий чемпіон України з академічного веслування Олександр Дикий.

Український спортсмен із березня 2022 року захищав кордони країни від навали окупантів, повідомила у Facebook Федерація академічного веслування.

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Олександр Дикий віддав своє життя за волю України 16 квітня. Відомий спортсмен загинув у віці 42 років. В останні дні життя підрозділ, у якому служив Дикий, протистояв загарбникам на Донеччині.

Інших подробиць інциденту не повідомляється. Про місце та дату похорону бійця ЗСУ стане відомо пізніше.

Олександр Дикий під час запливу. Фото: Google

Чим відомий спортсмен?

Олександр Дикий змалку захоплювався водним спортом. Він тренувався у Києві на гребній базі "Водник" під керівництвом Віри Француз та Михайла Лук'яненка, є багаторазовим чемпіоном України. У світовій першості серед юніорів до 19 років у болгарському Пловдиві посів четверте місце.

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