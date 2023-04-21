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Чемпіон України з веслування загинув на Донбасі

21 квітня 2023 09:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Чемпіон України з веслування загинув на Донбасі
Олександр Дикий у лавах ЗСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В одній із битв із російськими окупантами в Донецькій області загинув багаторазовий чемпіон України з академічного веслування Олександр Дикий.

Український спортсмен із березня 2022 року захищав кордони країни від навали окупантів, повідомила у Facebook Федерація академічного веслування.

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Олександр Дикий віддав своє життя за волю України 16 квітня. Відомий спортсмен загинув у віці 42 років. В останні дні життя підрозділ, у якому служив Дикий, протистояв загарбникам на Донеччині.

Інших подробиць інциденту не повідомляється. Про місце та дату похорону бійця ЗСУ стане відомо пізніше.

Олександр Дикий
Олександр Дикий під час запливу. Фото: Google

Чим відомий спортсмен?

Олександр Дикий змалку захоплювався водним спортом. Він тренувався у Києві на гребній базі "Водник" під керівництвом Віри Француз та Михайла Лук'яненка, є багаторазовим чемпіоном України. У світовій першості серед юніорів до 19 років у болгарському Пловдиві посів четверте місце.

Нагадаємо, у португальця Кріштіану Роналду почалися проблеми в Саудівській Аравії через його дружину Джорджину Родрігесу. Незабаром скандал спровокував і сам Роналду. Йому загрожує тюремний термін та навіть депортація з країни.

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

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