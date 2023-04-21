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Чемпион Украины по гребле погиб на Донбассе

21 апреля 2023 09:26
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Чемпион Украины по гребле погиб на Донбассе
Александр Дикий в рядах ВСУ. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В одном из сражений с российскими оккупантами в Донецкой области погиб многократный чемпион Украины по академической гребле Александр Дикий. 

Украинский спортсмен с марта 2022 года защищал границы страны от нашествия оккупантов, сообщила в Facebook Федерация академической гребли. 

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Александр Дикий отдал свою жизнь за свободу Украины 16 апреля. Известный спортсмен погиб в возрасте 42 лет. В последние дни жизни подразделение, в котором служил Дикий, противостояло захватчикам в Донецкой области. 

Других подробностей инцидента не сообщается. О месте и дате похорон бойца ВСУ станет известно позже. 

Александр Дикий
Александр Дикий во время заплыва. Фото: Google

Чем известен спортсмен? 

Александр Дикий с детства увлекался водным спортом. Он тренировался в Киеве на гребной базе "Водник" под руководством Веры Француз и Михаила Лукьяненко, является многократным чемпионом Украины. В мировом первенстве среди юниоров до 19 лет в болгарском Пловдиве занял четвертое место.

Напомним, у португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны. 

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

Популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

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