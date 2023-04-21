Чемпион Украины по гребле погиб на Донбассе

Александр Дикий в рядах ВСУ. Фото: Google

В одном из сражений с российскими оккупантами в Донецкой области погиб многократный чемпион Украины по академической гребле Александр Дикий.

Украинский спортсмен с марта 2022 года защищал границы страны от нашествия оккупантов, сообщила в Facebook Федерация академической гребли.

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Александр Дикий отдал свою жизнь за свободу Украины 16 апреля. Известный спортсмен погиб в возрасте 42 лет. В последние дни жизни подразделение, в котором служил Дикий, противостояло захватчикам в Донецкой области.

Других подробностей инцидента не сообщается. О месте и дате похорон бойца ВСУ станет известно позже.

Александр Дикий во время заплыва. Фото: Google

Чем известен спортсмен?

Александр Дикий с детства увлекался водным спортом. Он тренировался в Киеве на гребной базе "Водник" под руководством Веры Француз и Михаила Лукьяненко, является многократным чемпионом Украины. В мировом первенстве среди юниоров до 19 лет в болгарском Пловдиве занял четвертое место.

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