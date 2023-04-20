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Известный украинский кикбоксер погиб на фронте

20 апреля 2023 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Известный украинский кикбоксер Песковой погиб на фронте
Руслан Песковой на ринге. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В боях на Востоке Украины трагически погиб еще один спортсмен. Призер соревнований по кикбоксингу Руслан Песковой пожертвовал собой при обороне страны. 

Мастер боевых единоборств погиб на фронте. Эту информацию подтвердил Instagram Муай-Тай Украины и мира.

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Кем был Руслан Песковой

Молодой спортсмен известен в качестве шестикратного чемпиона Украины и вице-чемпиона мира по К1 (зрелищный вид боевых единоборств — Ред.). Он отправился добровольцем на фронт в первые дни полномасштабной российской агрессии. Подробности гибели спортсмена не сообщаются.

Руслан Песковой
Руслан Песковой на фронте. Фото: Google

Песковый выступал в весовой категории до 71 кг. Он не только доминировал в чемпионате Украины по кикбоксингу К1 среди профессионалов, но также являлся финалистом чемпионата Европы по этому боевому искусству. 

Спортсмен не дожил до своего 22 дня рождения. 

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У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику.

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