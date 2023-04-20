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Відомий український кікбоксер загинув на фронті

20 квітня 2023 12:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Відомий український кікбоксер Песковий загинув на фронті
Руслан Песковий на рингу. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У боях на Сході України трагічно загинув ще один спортсмен. Призер змагань із кікбоксингу Руслан Песковий пожертвував собою під час оборони країни.

Майстер бойових єдиноборств помер на фронті. Цю інформацію підтвердив Instagram Муай-тай України та світу.

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Ким був Руслан Песковий

Молодий спортсмен відомий як шестиразовий чемпіон України та віцечемпіон світу з К1 (видовищний вид бойових єдиноборств — Ред.). Він вирушив добровольцем на фронт у перші дні повномасштабної російської агресії. Подробиці загибелі спортсмена не повідомляють.

Руслан Пісковий
Руслан Песковий на фронті. Фото: Google

Песковий виступав у ваговій категорії до 71 кг. Він не лише домінував у чемпіонаті України з кікбоксингу К1 серед професіоналів, але також був фіналістом чемпіонату Європи з цього бойового мистецтва.

Спортсмен не дожив до свого 22 дня народження.

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