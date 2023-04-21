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Плей-офф НБА: Лень не спас "Сакраменто" в матче с "Голден Стейт"

21 апреля 2023 10:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Плей-офф НБА — Лень не спас Сакраменто в матче с Голден Стейт
Алексей Лень в матче плей-офф НБА между "Сакраменто" и "Голден Стейт". Фото: Reuters/Cary Edmondson
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

"Сакраменто" потерпел поражение на выезде от "Голден Стейт" в третьем матче серии плей-офф НБА — 97:114. Алексей Лень принял участие в этом поединке, но не помог своими действиями спасти "Кингз" от фиаско.

Об этом сообщает basket.com.ua.

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Статистика Алексея Леня

После этой победы "Голден Стейт" сумели сократить отставание от Сакраменто в серии до 2:1.

Алексей Лень сыграл в матче семь минут 51 секунду. За это время центровой сборной Украины набрал два очка, сделал три подбора и один блок-шот при одной потере и четырех фолах.

В общей сложности против "Голден Стейт" в трех встречах Лень в среднем сыграл 9,7 минут, набрал 3,3 очка и собрал 3,7 подбора.

Следующая игра серии состоится 23 апреля в 22:30 по Киеву. Поединок снова пройдет на площадке "Голден Стейт".

Плей-офф НБА, 21 апреля.

"Голден Стейт" — "Сакраменто" — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)

Счет в серии 1:2.

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