Плей-офф НБА: Лень не спас "Сакраменто" в матче с "Голден Стейт"
"Сакраменто" потерпел поражение на выезде от "Голден Стейт" в третьем матче серии плей-офф НБА — 97:114. Алексей Лень принял участие в этом поединке, но не помог своими действиями спасти "Кингз" от фиаско.
Об этом сообщает basket.com.ua.
Статистика Алексея Леня
После этой победы "Голден Стейт" сумели сократить отставание от Сакраменто в серии до 2:1.
Алексей Лень сыграл в матче семь минут 51 секунду. За это время центровой сборной Украины набрал два очка, сделал три подбора и один блок-шот при одной потере и четырех фолах.
В общей сложности против "Голден Стейт" в трех встречах Лень в среднем сыграл 9,7 минут, набрал 3,3 очка и собрал 3,7 подбора.
Следующая игра серии состоится 23 апреля в 22:30 по Киеву. Поединок снова пройдет на площадке "Голден Стейт".
Плей-офф НБА, 21 апреля.
"Голден Стейт" — "Сакраменто" — 114:97 (29:20, 24:21, 31:31, 30:25)
Счет в серии 1:2.
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