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Матч "Динамо" проти "Шахтаря" стане останнім для Луческу: три аргументи на користь киян

21 квітня 2023 20:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матч Динамо проти Шахтаря стане останнім для Луческу — три аргументи на користь киян
Мірча Луческу спостерігає за грою "Динамо". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У центральному поєдинку 22 тури української Прем'єр-ліги зустрінуться київське "Динамо" та донецький "Шахтар". "Класичне" дербі має всі шанси запам'ятатися вболівальникам.

Про головні інтриги майбутнього протистояння розповідаємо у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Фаворитом поєдинку є донецький "Шахтар". Підопічні Ігора Йовічевича лідирують у турнірній таблиці, гра футболістів цієї команди справляє більш цілісне враження. Але це не означає, що "Динамо" не має шансів на перемогу. Наведемо три аргументи на користь киян.

Олександр Караваєв
Олександр Караваєв проривається флангом. Фото: УНІАН

"Динамо" готове віддати ініціативу супернику

Минули часи, коли "біло-сині" атакували у будь-якому матчі чемпіонату України. Тепер не лише з "Шахтарем", а й із "Зорею", "Дніпром-1" та з кількома іншими командами кияни віддають м'яч та грають на контратаках. Втрата Циганкова, травма Шапаренка, деградація більшості футболістів, які вміють "загострювати" ситуацію на поле, не залишає "Динамо" іншого вибору.

При цьому "Шахтар" зараз має проблеми з проходженням насиченої оборони. "Гірники" чимало забивають після стандартів, але центральні захисники "Динамо" непогано справляються із такими погрозами. Згадайте, чи багато голів "біло-сині" пропустили після штрафних та кутових останнім часом?

Динамо - Шахтар
Шапаренко серед гравців "Шахтаря". Фото: УНІАН

Кадрові проблеми "Шахтаря"

"Динамо" теж не зіграє в оптимальному складі, але Луческу давно звик до подібної ситуації. А для Ігора Йовічевіча втрата ще кількох гравців може обернутися поразкою.

Травма Криськіва, втрата Зубкова, Джурасека, Коноплі та Петряка рано чи пізно негативно позначиться на "гірниках". Тішить лише повернення у склад Степаненка та Шведа. Вони можуть з'явитися у грі з "Динамо".

Прощання з Луческу

Румунський наставник "біло-синіх" зізнався, що йому потрібна операція на нозі. Він не підтвердив переговори щодо дострокового розірвання контракту з клубом, але такі чутки циркулюють у пресі вже кілька місяців. Не виключено, що для Мірчі Луческу це буде останнє українське дербі у кар'єрі.

Динамо - Шахтар
Бойко рятує "Динамо" від голу. Фото: УНІАН

Один із найкращих зарубіжних фахівців в історії чемпіонатів України, напевно, хоче завершити цей етап кар'єри на мажорній ноті. Це буде особливий поєдинок для тренера, а отже, і для його підопічних. На "Шахтар" чекає дуже непростий матч. Не факт, що "гірники" зможуть набрати три очки.

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