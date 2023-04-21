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Матч "Динамо" против "Шахтера" станет последним для Луческу: три аргумента в пользу киевлян

21 апреля 2023 20:10
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Матч Динамо против Шахтера станет последним для Луческу — три аргумента в пользу киевлян
Мирча Луческу наблюдает за игрой "Динамо". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В центральном поединке 22 тура украинской Премьер-лиги встретятся киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". "Классическое" дерби имеет все шансы запомниться болельщикам. 

О главных интригах предстоящего противостояния рассказываем в специальном материале портала Новини.LIVE. 

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Фаворитом поединка является донецкий "Шахтер". Подопечные Игора Йовичевича лидируют в турнирной таблице, игра футболистов этой команды производит более целостное впечатление. Но это не означает, что у "Динамо" нет шансов на победу. Приведем три аргумента в пользу киевлян. 

Александр Караваев
Александр Караваев прорывается по флангу. Фото: УНИАН

"Динамо" готов отдать инициативу сопернику 

Прошли времена, когда "бело-синие"  атаковали в любом матче чемпионата Украины. Теперь не только с "Шахтером", но и с "Зарей", "Днепром-1" и еще рядом команд киевляне отдают мяч и играют на контратаках. Потеря Цыганкова, травма Шапаренко, деградация большинства футболистов, которые умеют "обострять", не оставляет "Динамо" другого выбора. 

При этом "Шахтер" сейчас испытывает проблемы со взломом насыщенной обороны. "Горняки" немало забивают после стандартов, но центральные защитники "Динамо" неплохо справляются с такими угрозами. Вспомните, много ли голов "бело-синие" пропустили после штрафных и угловых за последнее время? 

Динамо — Шахтер
Шапаренко в окружении игроков "Шахтера". Фото: УНИАН

Кадровые проблемы "Шахтера"

"Динамо" тоже не сыграет в оптимальным составом, но Луческу давно привык к подобной ситуации. А для Игора Йовичевича потеря еще нескольких игроков может обернуться поражением. 

Травма Крыськива, потеря Зубкова, Джурасека, Конопли и Петряка рано или поздно негативно скажется на "горняках". Радует только возвращение в строй Степаненко и Шведа. Они могут появиться в игре с "Динамо". 

Прощание с Луческу 

Румынский наставник "бело-синих" признался, что ему необходима операция на ноге. Он не подтвердил переговоры о досрочном расторжении контракта с клубом, но такие слухи циркулируют в прессе уже несколько месяцев. Не исключено, что для Мирчи Луческу это будет последнее украинское дерби в карьере. 

Динамо — Шахтер
Бойко спасает "Динамо" от гола. Фото: УНИАН

Один из лучших зарубежных специалистов в истории чемпионатов Украины наверняка хочет завершить этот этап карьеры на мажорной ноте. Это будет особенный поединок для тренера, а значит и для его подопечных. "Шахтер" ждет очень непростой матч. Не факт, что "горняки" смогут набрать три очка. 

Напомним, форвард "Брюгге" Роман Яремчук начнет следующий сезон в чемпионате Англии. 

Популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.

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