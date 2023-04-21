Ребров откажется от сборной Украины и "Аль-Айна": тренеру поступило заоблачное предложение
Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить другую сборную вместо Украины. Экс-динамовцу якобы поступило очень заманчивое предложение от Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Telegram-канал "Футбольные тузы".
Выгодные условия от саудитов
Сергей Ребров получил очень выгодное предложение от руководителей Федерации футбола Саудовской Аравии. Точная сумма, которую предлагают тренеру "Аль-Айна", неизвестна. Впрочем, по сообщению источника, она однозначно выше той, которую готова платить УАФ.
Реакции самого Реброва на эту информацию пока нет.
Следует отметить, что в марте этого года сборную Саудовской Аравии покинул французский специалист Эрве Ренар. Он возглавил женскую сборную Франции.
В то же время, контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" действует до 30 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Ребров якобы согласился стать главным тренером сборной Украины. Журналисты в ОАЭ активно отрицают эти слухи.
Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.
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