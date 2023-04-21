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Ребров откажется от сборной Украины и "Аль-Айна": тренеру поступило заоблачное предложение

21 апреля 2023 20:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна — тренеру поступило заоблачное предложение
Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Ребров. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить другую сборную вместо Украины. Экс-динамовцу якобы поступило очень заманчивое предложение от Саудовской Аравии. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Футбольные тузы".

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Сергей Ребров получил очень выгодное предложение от руководителей Федерации футбола Саудовской Аравии. Точная сумма, которую предлагают тренеру "Аль-Айна", неизвестна. Впрочем, по сообщению источника, она однозначно выше той, которую готова платить УАФ.

Реакции самого Реброва на эту информацию пока нет.

Ребров
Сергей Ребров руководит действиями своих игроков в матче "Динамо" — "Шахтер". Фото: УНИАН/Станислав Сердюк

Следует отметить, что в марте этого года сборную Саудовской Аравии покинул французский специалист Эрве Ренар. Он возглавил женскую сборную Франции.

В то же время, контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" действует до 30 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Ребров якобы согласился стать главным тренером сборной Украины. Журналисты в ОАЭ активно отрицают эти слухи.

Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.

Игроки "Ман Сити" получат заоблачные бонусы в конце сезона.

Легенда украинского футбола, обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в очередной раз обратился к мировому сообществу из-за широкомасштабного российского вторжения в Украину.

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригеса. Вскоре скандал спровоцировал и сам Роналду. Ему грозит тюремный срок и даже депортация из страны.

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