Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна — тренеру поступило заоблачное предложение

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Ребров. Фото: УНИАН/Владимир Гонтарь

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить другую сборную вместо Украины. Экс-динамовцу якобы поступило очень заманчивое предложение от Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Футбольные тузы".

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Сергей Ребров получил очень выгодное предложение от руководителей Федерации футбола Саудовской Аравии. Точная сумма, которую предлагают тренеру "Аль-Айна", неизвестна. Впрочем, по сообщению источника, она однозначно выше той, которую готова платить УАФ.

Реакции самого Реброва на эту информацию пока нет.

Сергей Ребров руководит действиями своих игроков в матче "Динамо" — "Шахтер". Фото: УНИАН/Станислав Сердюк

Следует отметить, что в марте этого года сборную Саудовской Аравии покинул французский специалист Эрве Ренар. Он возглавил женскую сборную Франции.

В то же время, контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" действует до 30 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Ребров якобы согласился стать главным тренером сборной Украины. Журналисты в ОАЭ активно отрицают эти слухи.

Напомним, два матча "Динамо" вошли в топ Лиги чемпионов.

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