"Челси" продаст восемь игроков: есть ли Мудрик в роковом списке
Лондонский "Челси" продолжает лихорадить. Боссы английского гранда затеяли очередной перформанс на трансферном рынке. На этот раз они хотят не покупать, а продавать — на дверь могут указать восьмерым футболистам.
Об этом сообщает Evening Standart.
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Руководство лондонского "Челси" намерено выставить на трансфер сразу восемь игроков. Причиной такого решения менеджеров "аристократов" стал финансовый фэйр-плей — клуб хочет отвечать всем требованиям этих правил.
По информации британских журналистов, в "расстрельный" список попали следующие фамилии: Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мэйсон Маунт.
В настоящее время "Челси" занимает 11 строчку в Английской Премьер-лиге. В Лиге чемпионов "аристократы" дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух матчей "Реалу".
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