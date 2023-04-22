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"Челси" продаст восемь игроков: есть ли Мудрик в роковом списке

22 апреля 2023 20:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Челси продаст восемь игроков — есть ли Мудрик в роковом списке
Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Лондонский "Челси" продолжает лихорадить. Боссы английского гранда затеяли очередной перформанс на трансферном рынке. На этот раз они хотят не покупать, а продавать — на дверь могут указать восьмерым футболистам.

Об этом сообщает Evening Standart.

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Руководство лондонского "Челси" намерено выставить на трансфер сразу восемь игроков. Причиной такого решения менеджеров "аристократов" стал финансовый фэйр-плей — клуб хочет отвечать всем требованиям этих правил.

Челси
Лэмпард готовит замены в матче с "Вулвз". Фото: Reuters/PAUL CHILDS

По информации британских журналистов, в "расстрельный" список попали следующие фамилии: Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мэйсон Маунт.

В настоящее время "Челси" занимает 11 строчку в Английской Премьер-лиге. В Лиге чемпионов "аристократы" дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух матчей "Реалу".

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

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