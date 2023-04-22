Челси продаст восемь игроков — есть ли Мудрик в роковом списке

Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Лондонский "Челси" продолжает лихорадить. Боссы английского гранда затеяли очередной перформанс на трансферном рынке. На этот раз они хотят не покупать, а продавать — на дверь могут указать восьмерым футболистам.

Об этом сообщает Evening Standart.

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Руководство лондонского "Челси" намерено выставить на трансфер сразу восемь игроков. Причиной такого решения менеджеров "аристократов" стал финансовый фэйр-плей — клуб хочет отвечать всем требованиям этих правил.

Лэмпард готовит замены в матче с "Вулвз". Фото: Reuters/PAUL CHILDS

По информации британских журналистов, в "расстрельный" список попали следующие фамилии: Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш, Калиду Кулибали, Рубен Лофтус-Чик, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Эмерик Обамеянг и Мэйсон Маунт.

В настоящее время "Челси" занимает 11 строчку в Английской Премьер-лиге. В Лиге чемпионов "аристократы" дошли до четвертьфинала, где уступили по сумме двух матчей "Реалу".

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