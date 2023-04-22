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"Мені начхати, що він говорить": Хейні зробив провокативну заяву про Ломаченка

22 квітня 2023 16:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Хейні зробив провокативну заяву про Ломаченка
Американський боксер Девін Хейні. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Володар чотирьох поясів у легкій вазі Девін Хейні ніяк не заспокоїться та продовжує різко висловлюватись про Василя Ломаченка. Цього разу боксер прокоментував слова українця про те, що він вважає себе непереможним. 

Інтерв'ю американця опубліковано на Fight Hub TV.

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Зневажлива заява Хейні

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні зробив черговий словесний випад на адресу Василя Ломаченка. Американець, зокрема, сумнівається у непереможності українця. 

"Він марить. Він програв не раз, а двічі. Теофімо чисто його переміг. Так, бій із Салідо був близький, але Лопес чисто його побив. Мені начхати, що він говорить. Ломаченко може говорити про травми, про все, що він, чорт забирай, хоче сказати. Звичайно, він увімкнувся під кінець бою, але травма в нього нібито була протягом усіх 12 раундів. 

Ломаченко вийшов на ринг і бився переляканим. Він програв Тео. Так що я не хочу слухати цю маячню. Ломаченко сказав, що в нього немає поразок? Він двічі програв і ще раз програє 20 травня", — заявив Хейні. 

Бій за чотири пояси у легкій вазі між Василем Ломаченком та Девіном Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі. 

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