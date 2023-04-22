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Ф'юрі знайшов заміну Усику: з ким битиметься британець

22 квітня 2023 12:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ф'юрі знайшов заміну Усику — з ким битиметься британець
Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі. Фото: Facbook/TysonFuryGypsyKing
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір повернутися на ринг задля захисту титула WBC у суперважкій категорії. Довгоочікуваний бій проти Олександра Усика не відбутеться через відмову "циганського короля", однак він знайшов собі іншого суперника — Енді Руїза.

Про це повідомляє ESPN. 

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Руїз анонсував поєдинок з Ф'юрі 

Мексиканський боксер Енді Руїз проанонсував бій проти Тайсона Ф'юрі у своїх соціальних мережах. 

Водночас промоутер Едді Хірн поділився інсайдом, що буцімто поєдинок між гігантами відбудеться 22 липня. 

Втім, журналісти наголошують, що стадіон "Уемблі" забронований на дві дати: на 22 та 15 липня. У зв'язку з цим, в ЗМІ з'явилась інформація про іншого кандидата на бій з "циганським королем" — китайського чемпіона WBO Чжана Чжілея.  

Попри різні чутки, найбільш вірогідним суперником Ф'юрі стане таки Енді Руїз. 

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді. 

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція. 

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку. 

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