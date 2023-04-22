Ф'юрі знайшов заміну Усику — з ким битиметься британець

Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі. Фото: Facbook/TysonFuryGypsyKing

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір повернутися на ринг задля захисту титула WBC у суперважкій категорії. Довгоочікуваний бій проти Олександра Усика не відбутеться через відмову "циганського короля", однак він знайшов собі іншого суперника — Енді Руїза.

Про це повідомляє ESPN.

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Водночас промоутер Едді Хірн поділився інсайдом, що буцімто поєдинок між гігантами відбудеться 22 липня.

Втім, журналісти наголошують, що стадіон "Уемблі" забронований на дві дати: на 22 та 15 липня. У зв'язку з цим, в ЗМІ з'явилась інформація про іншого кандидата на бій з "циганським королем" — китайського чемпіона WBO Чжана Чжілея.

Попри різні чутки, найбільш вірогідним суперником Ф'юрі стане таки Енді Руїз.

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