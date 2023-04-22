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Фьюри нашел замену Усику: с кем сразится британец

22 апреля 2023 12:15
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Фьюри нашел замену Усику — с кем сразится британец
Британский чемпион Тайсон Фьюри. Фото: Facbook/TysonFuryGypsyKing
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг для защиты титула WBC в супертяжелой категории. Долгожданное сражение против Александра Усика не состоится из-за отказа "цыганского короля", однако он нашел себе другого соперника — Энди Руиса.

Об этом сообщает ESPN.

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Руис анонсировал поединок с Фьюри

Мексиканский боксер Энди Руис проанонсировал бой против Тайсона Фьюри в своих социальных сетях.

В то же время промоутер Эдди Хирн поделился инсайдом, что поединок между гигантами состоится 22 июля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)

Впрочем, журналисты отмечают, что стадион "Уэмбли" забронирован на две даты: 22 и 15 июля. В связи с этим, в СМИ появилась информация о другом кандидате на бой с "цыганским королем" — китайском чемпионе WBO Чжане Чжилее.

Несмотря на разные слухи, наиболее вероятным соперником Фьюри станет таки Энди Руис.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

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