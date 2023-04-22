Фьюри нашел замену Усику — с кем сразится британец

Британский чемпион Тайсон Фьюри. Фото: Facbook/TysonFuryGypsyKing

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен вернуться на ринг для защиты титула WBC в супертяжелой категории. Долгожданное сражение против Александра Усика не состоится из-за отказа "цыганского короля", однако он нашел себе другого соперника — Энди Руиса.

Об этом сообщает ESPN.

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В то же время промоутер Эдди Хирн поделился инсайдом, что поединок между гигантами состоится 22 июля.

Впрочем, журналисты отмечают, что стадион "Уэмбли" забронирован на две даты: 22 и 15 июля. В связи с этим, в СМИ появилась информация о другом кандидате на бой с "цыганским королем" — китайском чемпионе WBO Чжане Чжилее.

Несмотря на разные слухи, наиболее вероятным соперником Фьюри станет таки Энди Руис.

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