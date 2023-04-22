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"Мне плевать, что он говорит": Хейни сделал провокационное заявление о Ломаченко

22 апреля 2023 16:40
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Хейни сделал провокационное заявление о Ломаченко
Американский боксер Девин Хейни. Фото: Instagram/realdevinhaney
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Обладатель четырех поясов в легком весе Девин Хейни никак не успокоится и продолжает резко высказываться о Василии Ломаченко. На этот раз боксер прокомментировал слова украинца о том, что он считает себя непобедимым.

Интервью американца опубликовано на Fight Hub TV.

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Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Девин Хейни совершил очередной словесный выпад в адрес Василия Ломаченко. Американец, в частности, сомневается в непобедимости украинца.

"Он грезит. Он проиграл не раз, а дважды. Теофимо чисто его победил. Да, бой с Салидо был близок, но Лопес чисто его избил. Мне плевать, что он говорит. Ломаченко может говорить о травмах, обо всем, что он, черт возьми, хочет сказать. Конечно, он включился на исходе боя, но травма у него якобы была на протяжении всех 12 раундов.

Ломаченко вышел на ринг и сражался испуганным. Он проиграл Тео. Так что я не хочу слушать этот бред. Ломаченко сказал, что у него нет поражений? Он дважды проиграл и еще раз проигрывает 20 мая", — заявил Хейни.

Бой за четыре пояса в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

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