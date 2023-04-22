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"Челсі" продасть вісім гравців: чи є Мудрик у фатальному списку

22 квітня 2023 20:56
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Челсі продасть вісім гравців — чи є Мудрик у фатальному списку
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Лондонський "Челсі" продовжує лихоманити. Боси англійського гранду затіяли черговий перформанс на трансферному ринку. Цього разу вони хочуть не купляти, а продавати — на двері можуть вказати вісьмом футболістам. 

Про це повідомляє Evening Standart.

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Керівництво лондонського "Челсі" має намір виставити на трансфер одразу вісім гравців. Причиною такого рішення менеджерів "аристократів" став фінансовий фейр-плей — клуб хоче відповідати усім вимогам цих правил.

Челсі
Лемпард готує заміни в матчі з "Вулвз". Фото: Reuters/PAUL CHILDS

За інформацією британських журналістів, у "розстрільний" список потрапили наступні прізвища: Крістіан Пулішич, Хакім Зієш, Каліду Кулібалі, Рубен Лофтус-Чік, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Емерік Обамеянг та Мейсон Маунт. 

Наразі "Челсі" посідає 11 сходинку в Англійській Прем'єр-лізі. У Лізі чемпіонів "аристократи" дійшли до чвертьфіналу, де поступилися за сумою двох матчів "Реалу". 

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді. 

Ребров відмовиться від збірної України та "Аль-Айна". Українському спеціалісту надійшла захмарна пропозиція. 

Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку. 

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