"Челсі" продасть вісім гравців: чи є Мудрик у фатальному списку
Лондонський "Челсі" продовжує лихоманити. Боси англійського гранду затіяли черговий перформанс на трансферному ринку. Цього разу вони хочуть не купляти, а продавати — на двері можуть вказати вісьмом футболістам.
Про це повідомляє Evening Standart.
Грандіозний розпродаж
Керівництво лондонського "Челсі" має намір виставити на трансфер одразу вісім гравців. Причиною такого рішення менеджерів "аристократів" став фінансовий фейр-плей — клуб хоче відповідати усім вимогам цих правил.
За інформацією британських журналістів, у "розстрільний" список потрапили наступні прізвища: Крістіан Пулішич, Хакім Зієш, Каліду Кулібалі, Рубен Лофтус-Чік, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Емерік Обамеянг та Мейсон Маунт.
Наразі "Челсі" посідає 11 сходинку в Англійській Прем'єр-лізі. У Лізі чемпіонів "аристократи" дійшли до чвертьфіналу, де поступилися за сумою двох матчів "Реалу".
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