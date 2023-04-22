Челсі продасть вісім гравців — чи є Мудрик у фатальному списку

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: Reuters/ANDREW COULDRIDGE

Лондонський "Челсі" продовжує лихоманити. Боси англійського гранду затіяли черговий перформанс на трансферному ринку. Цього разу вони хочуть не купляти, а продавати — на двері можуть вказати вісьмом футболістам.

Про це повідомляє Evening Standart.

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Керівництво лондонського "Челсі" має намір виставити на трансфер одразу вісім гравців. Причиною такого рішення менеджерів "аристократів" став фінансовий фейр-плей — клуб хоче відповідати усім вимогам цих правил.

Лемпард готує заміни в матчі з "Вулвз". Фото: Reuters/PAUL CHILDS

За інформацією британських журналістів, у "розстрільний" список потрапили наступні прізвища: Крістіан Пулішич, Хакім Зієш, Каліду Кулібалі, Рубен Лофтус-Чік, Конор Галлахер, Ромелу Лукаку, Пьер-Емерік Обамеянг та Мейсон Маунт.

Наразі "Челсі" посідає 11 сходинку в Англійській Прем'єр-лізі. У Лізі чемпіонів "аристократи" дійшли до чвертьфіналу, де поступилися за сумою двох матчів "Реалу".

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