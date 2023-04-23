Дружина Усика показала апетитні форми на пляжі в Дубаї

Катерина Усик у Дубаї. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик продовжує сімейну відпустку разом із дружиною Катериною та дітьми зіркової пари. Подружжя опинилось на ще одному екзотичному курорті.

Дружина українського спортсмена продемонструвала нову розкішну фотосесію на своїй сторінці в Instagram.

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Наприкінці квітня Олександр Усик мав битися з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, проте контракт на цей поєдинок так і не був підписаний. Українця чекає на обов'язкові бої проти претендентів на його пояси з Даніелем Дюбуа та Філіпом Хрговичем.

Олександр та Катерина Усик на відпочинку. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Сімейна подорож Усика

Однак перед поверненням до тренувань Олександр Усик вирішив відновити сили та вирушити у подорож з дружиною Катериною та дітьми. Сім'я відомого спортсмена чудово проводить час. Катерина публікує багато фотографій з пляжів, прогулянок прибережними містами, з готелів та ресторанів.

Катерина Усик на пляжі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Нещодавно Олександр та Катерина побували в Іспанії. Після Малаги вони вирішили поїхати на інше море і полетіли до ОАЕ. Дружина українського спортсмена взяла участь у фотосесії, одягнувши новий, білий купальник. Він вигідно пригортає увагу до стрункого тіла Катерини та має чудовий вигляд на тлі морського берега.

Катерина Усик у новому купальнику. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

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