Цыганков провалил матч с Реалом — Лунин установил антирекорд

Цыганков и Кастельянос перед Луниным. Фото: REUTERS/Albert Gea

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги "Жирона" приняла мадридский "Реал". Поединок закончился сенсационной победой хозяев поля со счетом 4:2.

В этом противостоянии приняли участие сразу два футболиста сборной Украины, напоминает портал Новини.LIVE.

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Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков уже стал одним из лидеров "Жироны". На его счету три забитых гола и столько же результативных передач в одиннадцати поединках. Экс-капитан "Динамо" появился на поле в основном составе каталонской команды.

Валентин Кастельянос празднует гол. Фото: REUTERS/Albert Gea

У "Реала" из-за гастроэнтерита поединок пропустил основной вратарь Тибо Куртуа. Это позволило выйти в стартовом составе мадридской команды украинцу Андрею Лунину, однако для него поединок стал настоящим кошмаром.

Герои и антигерои игры

Свой лучший матч в сезоне провел форвард "Жироны" Валентин Кастельянос. Он записал на свой счет сразу четыре гола, что позволило каталонцам победить со счетом 4:2.

В последний раз один футболист забивал "Реалу" четыре гола ровно десять лет назад. Это был поляк Роберт Левандовский, который тогда играл за дортмундскую "Боруссию". Андрей Лунин стал первым голкипером "Реала" за 76 лет, пропустившим четыре мяча от одного игрока в матче чемпионата Испании.

Оценки за матч "Жирона" — "Реал". Скриншот: WhoScored

Игроком поединка стал Кастельянос, который получил оценку 10. Это наивысший балл. Самая низкая оценка у Лунина — 5,4. Цыганкову достался средний балл — 6,7.

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