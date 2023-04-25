Цыганков против Лунина — украинцы выйдут в основе на матч Реала против Жироны

Игроки "Реала" на разминке перед матчем. Фото: REUTERS/Juan Medina

В рамках 31 тура чемпионата Испании по футболу "Жирона" примет мадридский "Реал". В этом матче на поле выйдут сразу два украинских футболиста.

Травма Тибо Куртуа вернет в основной состав "Реала" Андрея Лунина, сообщает портал Новини.LIVE.

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В этом матче очки больше нужны команде Мичела Санчеса, чем подопечным Карло Анчелотти. "Реал" сохраняет математические шансы выиграть титул в Ла Лиге, но вряд ли мадридцы сумеют догнать и опередить "Барселону". С другой стороны "бланкос" необходимо закрепиться на втором месте в турнирной таблице. На эту позицию претендует и "Атлетико".

Цыганков наблюдает за борьбой Бальде и Арнау. Фото: REUTERS/Albert Gea

Цыганков мечтает о новых голах

В матче с "Жироной" на поле с первых минут снова сыграет украинец Андрей Лунин. Молодой вратарь часто играет за "Реал" в этом сезоне из-за травм Тибо Куртуа. Бельгиец получил очередное повреждение, так что теперь этот поединок превратится в дуэль Андрея Лунина и Виктора Цыганкова.

Бывший капитан "Динамо" помог каталонцам закрепиться в статусе середняка чемпионата Испании. Цыганков провел за "Жирону" уже 11 матчей, в которых забил три гола и сделал столько же результативных передач. Он знает, каково отправить мяч в сетку ворот "Реала", поскольку делал это в составе "Динамо". Получится ли отличиться и в составе "Жироны"?

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