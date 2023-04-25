Российскую теннисистку Дьяченко не пустили на престижный турнир — сняли прямо с самолета

Российскую теннисистку не пустили на престижный турнир: сняли прямо с самолета
Российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании. Причиной такого решения стал паспорт спортсменки.
Победительница одного турнира WTA детально описала ситуацию на своей странице в Instagram.
Виталия Дьяченко рассказала о том, что польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства спортсменки. Она должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, однако сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян.
Теннисистка не попала на турнир
Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце.
"Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире? Надеюсь на свободу от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!" — написала Виталия Дьяченко.
Напомним, супруга Александра Усика показала идеальную фигуру на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.
В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом.
У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется Аль-Насре.
В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.
Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины.