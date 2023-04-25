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Российскую теннисистку не пустили на престижный турнир: сняли прямо с самолета

25 апреля 2023 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Российскую теннисистку Дьяченко не пустили на престижный турнир — сняли прямо с самолета
Виталия Дьяченко на турнире. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании. Причиной такого решения стал паспорт спортсменки. 

Победительница одного турнира WTA детально описала ситуацию на своей странице в Instagram

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Виталия Дьяченко рассказала о том, что польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства спортсменки. Она должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, однако сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян.

Виталия Дьяченко
Виталия Дьяченко в клубе. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Теннисистка не попала на турнир

Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце.

"Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире? Надеюсь на свободу от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!" — написала Виталия Дьяченко.

Instagram Виталии Дяченко
Скриншот из instagram.com/vdiatchenko8/

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