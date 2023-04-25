Российскую теннисистку Дьяченко не пустили на престижный турнир — сняли прямо с самолета

Виталия Дьяченко на турнире. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Российскую теннисистку Виталию Дьяченко сняли с рейса польской авиакомпании. Причиной такого решения стал паспорт спортсменки.

Победительница одного турнира WTA детально описала ситуацию на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Виталия Дьяченко рассказала о том, что польская авиакомпания LOT сняла ее с рейса из-за российского гражданства спортсменки. Она должна была лететь из Каира на турнир в Ниццу с пересадкой в Варшаве, однако сотрудники авиакомпании отказались пускать ее на борт, сославшись на правила LOT, запрещающие перевозить россиян.

Виталия Дьяченко в клубе. Фото: instagram.com/vdiatchenko8/

Теннисистка не попала на турнир

Спортсменка рассказала, что ей пришлось на 18 часов задержаться в аэропорте Каира. Из-за этого она пропустила соревнования в Ницце.

"Действительно ли это помогает улучшить ситуацию в мире? Надеюсь на свободу от политики, расизма и нацизма. Просто мира и чистого неба, пожалуйста!" — написала Виталия Дьяченко.

Скриншот из instagram.com/vdiatchenko8/

Напомним, супруга Александра Усика показала идеальную фигуру на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом.

У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется Аль-Насре.

В Бразилии появился футбольный клуб "Мариуполь". Одна из местных команд сменила название.

Шевченко рассказал, как Зинченко стал лидером сборной Украины.