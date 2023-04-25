Бразильский футбольный клуб переименовали в ФК "Мариуполь"

Флаг бразильского ФК "Мариуполь". Скриншот YouTube

Бразильский футбольный клуб АА "Бател" изменил название на "Мариуполь". Отныне он будет ассоциироваться с украинским спортом.

Президент ФК "Мариуполь" Алекс Лопес объяснил причину такого решения в интервью O Globo.

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Футбольный клуб "Мариуполь" находится в бразильском штате Паранаэнсе. В этом регионе проживает очень большая украинская диаспора — одна из самых значительных в Южной Америке.

Новый ФК "Мариуполь"

Несколько дней назад, 23 апреля 2023 года, было объявлено о временном изменении названия на ФК "Мариуполь" в честь украинского клуба, который прекратил существование из-за полного разрушения его инфраструктуры после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Бразильский клуб даже взял эмблему украинского ФК "Мариуполь".

Герб ФК "Мариуполь". Скриншот Wikipedia

"Наш клуб и наш регион очень привязаны к украинскому народу. Идея состоит в том, чтобы помочь сохранить жизнь ФК "Мариуполь", который был гордостью и большой страстью города, до тех пор, пока они действительно не смогут вернуться к своей деятельности", — рассказал Алекс Лопес.

Бразильский клуб "Мариуполь" выступает в чемпионате Паранаэнсе, третьем дивизионе местного футбола.

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