Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Бразильский футбольный клуб переименовали в ФК "Мариуполь" arrow

Бразильский футбольный клуб переименовали в ФК "Мариуполь"

25 апреля 2023 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бразильский футбольный клуб переименовали в ФК Мариуполь
Флаг бразильского ФК "Мариуполь". Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бразильский футбольный клуб АА "Бател" изменил название на "Мариуполь". Отныне он будет ассоциироваться с украинским спортом. 

Президент ФК "Мариуполь" Алекс Лопес объяснил причину такого решения в интервью O Globo

Читайте также:

Футбольный клуб "Мариуполь" находится в бразильском штате Паранаэнсе. В этом регионе проживает очень большая украинская диаспора — одна из самых значительных в Южной Америке. 

Новый ФК "Мариуполь" 

Несколько дней назад, 23 апреля 2023 года, было объявлено о временном изменении названия на ФК "Мариуполь" в честь украинского клуба, который прекратил существование из-за полного разрушения его инфраструктуры после полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Бразильский клуб даже взял эмблему украинского ФК "Мариуполь". 

ФК Мариуполь
Герб ФК "Мариуполь". Скриншот Wikipedia

"Наш клуб и наш регион очень привязаны к украинскому народу. Идея состоит в том, чтобы помочь сохранить жизнь ФК "Мариуполь", который был гордостью и большой страстью города, до тех пор, пока они действительно не смогут вернуться к своей деятельности", — рассказал Алекс Лопес. 

Бразильский клуб "Мариуполь" выступает в чемпионате Паранаэнсе, третьем дивизионе местного футбола. 

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

В лондонском "Челси" недовольны Михаилом Мудриком. Украинца могут заменить другим футболистом. 

У португальца Криштиану Роналду начались новые проблемы в Саудовской Аравии. Это дорого обойдется "Аль-Насру".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас