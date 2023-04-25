Бразильський футбольний клуб перейменували на ФК "Маріуполь"

Прапор бразильського ФК "Маріуполь". Скріншот YouTube

Бразильський футбольний клуб АА "Бател" змінив назву на "Маріуполь". Відтепер він асоціюватиметься з українським спортом.

Президент ФК "Маріуполь" Алекс Лопес пояснив причину такого рішення в інтерв'ю O Globo.

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Футбольний клуб "Маріуполь" знаходиться у бразильському штаті Паранаенсе. У цьому регіоні мешкає дуже велика українська діаспора — одна з найзначніших у Південній Америці.

Новий ФК "Маріуполь"

Декілька днів тому, 23 квітня 2023 року, було оголошено про тимчасову зміну назви на ФК "Маріуполь" на честь українського клубу, який припинив існування через повну руйнацію його інфраструктури після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Бразильський клуб навіть взяв емблему українського ФК "Маріуполь".

Герб ФК "Маріуполь". Скриншот Wikipedia

"Наш клуб і наш регіон дуже прив'язані до українського народу. Ідея полягає в тому, щоб допомогти зберегти життя ФК "Маріуполь", який був гордістю та великою пристрастю міста, доти, доки вони дійсно не зможуть повернутися до своєї діяльності", — розповів Алекс Лопес.

Бразильський клуб "Маріуполь" виступає у чемпіонаті Паранаенсе, третьому дивізіоні місцевого футболу.

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