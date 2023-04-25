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У Роналду новые проблемы в Саудовской Аравии: это дорого обойдется "Аль-Насру"

25 апреля 2023 07:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Роналду новые проблемы в Саудовской Аравии — это будет дорого стоить Аль-Насру
Криштиану Роналду на разминке. Фото: twitter.com/AlNassrFC
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Звезда клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала. Португальцу не нравится новый тренер команды. 

Роналду вступил в конфликт с наставником прямо во время матча, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Португальский форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду вступил в конфликт с тренерским штабом команды во главе с Динко Иличичем во время полуфинального поединка Кубка Саудовской Аравии с "Аль-Вехдой". 

Конфликт во время матча 

Неприятная ситуация произошла незадолго до перерыва. Криштиану Роналду вступил в спор с тренерским штабом по пути в раздевалку. Дело могло дойти до драки, но конфликтующие стороны разняли люди, которые находились рядом. 

Поединок завершился победой "Аль-Вехды" со счётом 1:0.  "Аль-Наср" завершил выступление в Кубке Саудовской Аравии. В финальном матче турнира "Аль-Вехда" сыграет с "Аль-Хилялем", который победил в полуфинале "Аль-Иттихад".

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду на тренировке. Фото: twitter.com/AlNassrFC

Предыдущий тренер Руди Гарсия был уволен несколько недель назад из-за конфликтов с игроками "Аль-Насра" во главе с Криштиану Роналду. 

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