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Роналду має нові проблеми в Саудівській Аравії: це дорого коштуватиме "Аль-Насру"

25 квітня 2023 07:36
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У Роналду нові проблеми в Саудівській Аравії — це дорого коштуватиме Аль-Насру
Кріштіану Роналду на розминці. Фото: twitter.com/AlNassrFC
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Зірка клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду опинився у центрі нового скандалу. Португальцеві не подобається новий тренер команди.

Роналду вступив у конфлікт із наставником прямо під час матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду вступив у конфлікт із тренерським штабом команди на чолі з Дінко Ілічичем під час півфінального поєдинку Кубка Саудівської Аравії з "Аль-Вехдою".

Конфлікт під час матчу

Неприємна ситуація сталася незадовго до перерви. Кріштіану Роналду вступив у суперечку з тренерським штабом на шляху до роздягальні. Справа могла дійти до бійки, але конфліктуючі сторони розняли люди, які були поруч.

Поєдинок завершився перемогою "Аль-Вехди" з рахунком 1:0. "Аль-Наср" завершив виступ у Кубку Саудівської Аравії. У фінальному матчі турніру "Аль-Вехда" зіграє з "Аль-Хілялем", який переміг у півфіналі "Аль-Іттіхад".

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду на тренуванні. Фото: twitter.com/AlNassrFC

Попереднього тренера Руді Гарсія було звільнено кілька тижнів тому через конфлікти з гравцями "Аль-Насра" на чолі з Кріштіану Роналду.

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