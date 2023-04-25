У Роналду нові проблеми в Саудівській Аравії — це дорого коштуватиме Аль-Насру

Роналду має нові проблеми в Саудівській Аравії: це дорого коштуватиме "Аль-Насру"
Зірка клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду опинився у центрі нового скандалу. Португальцеві не подобається новий тренер команди.
Роналду вступив у конфлікт із наставником прямо під час матчу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Португальський форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду вступив у конфлікт із тренерським штабом команди на чолі з Дінко Ілічичем під час півфінального поєдинку Кубка Саудівської Аравії з "Аль-Вехдою".
Конфлікт під час матчу
Неприємна ситуація сталася незадовго до перерви. Кріштіану Роналду вступив у суперечку з тренерським штабом на шляху до роздягальні. Справа могла дійти до бійки, але конфліктуючі сторони розняли люди, які були поруч.
Поєдинок завершився перемогою "Аль-Вехди" з рахунком 1:0. "Аль-Наср" завершив виступ у Кубку Саудівської Аравії. У фінальному матчі турніру "Аль-Вехда" зіграє з "Аль-Хілялем", який переміг у півфіналі "Аль-Іттіхад".
Попереднього тренера Руді Гарсія було звільнено кілька тижнів тому через конфлікти з гравцями "Аль-Насра" на чолі з Кріштіану Роналду.
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