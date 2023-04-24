Трубин может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед

Анатолий Трубин в матче за "Шахтер". Фото: УНИАН

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин начнет следующий сезон в другом чемпионате. У донецкого "Шахтера" почти нет шансов сохранить в составе своего воспитанника.

В услугах Трубина заинтересованы сразу несколько клубов из европейских чемпионатов, сообщает Mirror.

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Контракт Анатолий Трубина с донецким "Шахтером" действует до лета 2024 года. Несколько месяцев назад 21-летний вратарь сообщил, что не хочет продлевать соглашение с клубом. Он мечтает попробовать силы в другом чемпионате.

"Горнякам" придется продать Трубина уже летом 2023 года. Это не станет проблемой, поскольку на футболиста сохраняется высокий спрос среди представителей элитных чемпионатов Европы. Трубин успел стать постоянным участником матчей Лиги чемпионов в составе "Шахтера", является основным вратарем команды, получает вызовы в сборную Украины.

Куда уйдет Трубин?

Еще недавно основным претендентом на Трубина считалась испанская "Севилья", но в гонку за молодым голкипером готов включиться английский "Манчестер Юнайтед". В ближайшие недели будет решена судьба вратаря "красных дьяволов" Давида Де Хеа.

Анатолий Трубин пропускает гол в матче со сборной Англии. Фото: Reuters/Matthew Childs

В случае, если клуб выставит его на трансфер, понадобится замена. В "Юнайтед" думают над вариантом приобретения Анатолия Трубина, который будет конкурировать за место в основе с Джеком Батлендом. Ориентировочная трансферная стоимость Анатолия Трубина составляет 30 млн евро.

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