Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow "Шахтер" получит усиление из мадридского "Реала": что известно arrow

"Шахтер" получит усиление из мадридского "Реала": что известно

24 апреля 2023 11:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер получит усиление из мадридского Реала
Винисиус Тобиас в составе "Кастильи". Фото: instagram/vinitobias
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Молодой бразильский футболист Винисиус Тобиас может вернуться в донецкий "Шахтер". Мадридский "Реал" не хочет выкупать контракт талантливого игрока. 

Полузащитник "горняков" выступает в Испании на правах аренды, напоминает Fichajes

Читайте также:

Руководство мадридского "Реала" может вернуть правого полузащитника Винисиуса Тобиаса в донецкий "Шахтер". У "бланкос" есть право выкупа контракта 19-летнего бразильца, но в клубе сомневаются в целесообразности такого варианта. 

Винисиус Тобиас
Винисиус Тобиас на базе "Реала". Фото: instagram/vinitobias

Перспективы Винисиуса 

Бразильский футболист выступает за "Кастилью" — резервную команду "Реала". Еще недавно тренерский состав "бланкос" во главе с Карло Анчелотти был доволен прогрессом бразильца. Однако в последние недели развитие игрока замедлилось.

Ухудшение формы Винисиуса может стать преградой для полноценного трансфера бразильца в "Реал". Окончательное решение по хавбеку будет принято в конце сезона, так что у него еще есть шанс закрепиться в составе "Кастильи". Сумма выкупа, которая прописана в контракте футболиста, составляет 18 млн евро. 

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев получил повестку на фронт. Спортсмен бурно отреагировал на это событие. 

Защитник сборной Украины Илья Забарный оказался не нужен английскому "Борнмуту". Однако у футболиста есть шанс проявить себя в АПЛ. 

У полузащитника Руслана Малиновского возникли проблемы во Франции. Он давно не помогал "Марселю" результативными действиями на поле. 

Украинец Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" сыграть вничью в матче чемпионат ОАЭ. Ветеран записал на свой счет результативное действие. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас