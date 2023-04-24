Шахтер получит усиление из мадридского Реала

Винисиус Тобиас в составе "Кастильи". Фото: instagram/vinitobias

Молодой бразильский футболист Винисиус Тобиас может вернуться в донецкий "Шахтер". Мадридский "Реал" не хочет выкупать контракт талантливого игрока.

Полузащитник "горняков" выступает в Испании на правах аренды, напоминает Fichajes.

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Руководство мадридского "Реала" может вернуть правого полузащитника Винисиуса Тобиаса в донецкий "Шахтер". У "бланкос" есть право выкупа контракта 19-летнего бразильца, но в клубе сомневаются в целесообразности такого варианта.

Винисиус Тобиас на базе "Реала". Фото: instagram/vinitobias

Перспективы Винисиуса

Бразильский футболист выступает за "Кастилью" — резервную команду "Реала". Еще недавно тренерский состав "бланкос" во главе с Карло Анчелотти был доволен прогрессом бразильца. Однако в последние недели развитие игрока замедлилось.

Ухудшение формы Винисиуса может стать преградой для полноценного трансфера бразильца в "Реал". Окончательное решение по хавбеку будет принято в конце сезона, так что у него еще есть шанс закрепиться в составе "Кастильи". Сумма выкупа, которая прописана в контракте футболиста, составляет 18 млн евро.

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