Шахтар отримає посилення з мадридського Реалу

Вінісіус Тобіас у складі "Кастільї". Фото: instagram/vinitobias

Молодий бразильський футболіст Вінісіус Тобіас може повернутися до донецького "Шахтаря". Мадридський "Реал" не хоче викуповувати контракт талановитого гравця.

Півзахисник "гірників" виступає в Іспанії на правах оренди, нагадує Fichajes.

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Керівництво мадридського "Реала" може повернути правого півзахисника Вінісіуса Тобіаса до донецького "Шахтаря". "бланкос" має право викупу контракту 19-річного бразильця, але в клубі сумніваються в доцільності такого варіанту.

Вінісіус Тобіас на базі "Реала". Фото: instagram/vinitobias

Перспективи Вінісіуса

Бразильський футболіст виступає за "Кастіллю" — резервну команду "Реала". Ще нещодавно тренерський склад "бланкос" на чолі з Карло Анчелотті був задоволений прогресом бразильця. Однак останніми тижнями розвиток гравця сповільнився.

Погіршення форми Вінісіуса може стати перепоною для повноцінного трансферу бразильця до "Реалу". Остаточне рішення щодо хавбеку буде ухвалено наприкінці сезону, тож у нього ще є шанс закріпитися у складі "Кастільї". Сума викупу, яка прописана у контракті футболіста, становить 18 млн євро.

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