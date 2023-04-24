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Ярмоленко подарил команде Реброва важное очко: украинец помог "Аль-Айну" не проиграть

24 апреля 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко подарил команде Реброва важное очко — украинец помог Аль-Айну не проиграть
Андрей Ярмоленко на стадионе "Аль-Айна". Фото: скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 24 тура чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн" Сергея Реброва провел выездной матч против команды "Бани Ас". Поединок получился сложным для обеих команд. 

"Аль-Айн" потерял два важных очка в самом конце встречи, сообщают Новини.LIVE. 

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Команда Сергея Реброва доминировала на протяжении большей части этого матча, но не смогла удержать победу. Незадолго до финального свистка гости вели в счете в два гола, но позволили хозяевам поля отыграться. 

Как сыграл Ярмоленко?

Одну из результативных передач в этом матче сделал Андрей Ярмоленко. 33-летний полузащитник поучаствовал во второй атаке "Аль-Айна". Получил передачу от партнера по команде, украинец отпасовал в центр на свободного Рахими, который не промахнулся мимо пустого угла ворот. 

"Бани Ас" забил свой первый гол на 90-й минуте поединка, а через семь минут добавил второй мяч. Его записал на свой счет футболист "Аль-Айна". Команда Сергей Реброва осталась на втором месте. Она отстает от "Аль-Ахли" на три очка. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

На счету Андрея Ярмоленко 25 сыгранных поединков, девять забитых голов и пять результативных передач. 

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