Ярмоленко подарил команде Реброва важное очко — украинец помог Аль-Айну не проиграть

Андрей Ярмоленко на стадионе "Аль-Айна". Фото: скриншот из YouTube

В рамках 24 тура чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн" Сергея Реброва провел выездной матч против команды "Бани Ас". Поединок получился сложным для обеих команд.

"Аль-Айн" потерял два важных очка в самом конце встречи, сообщают Новини.LIVE.

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Команда Сергея Реброва доминировала на протяжении большей части этого матча, но не смогла удержать победу. Незадолго до финального свистка гости вели в счете в два гола, но позволили хозяевам поля отыграться.

Как сыграл Ярмоленко?

Одну из результативных передач в этом матче сделал Андрей Ярмоленко. 33-летний полузащитник поучаствовал во второй атаке "Аль-Айна". Получил передачу от партнера по команде, украинец отпасовал в центр на свободного Рахими, который не промахнулся мимо пустого угла ворот.

"Бани Ас" забил свой первый гол на 90-й минуте поединка, а через семь минут добавил второй мяч. Его записал на свой счет футболист "Аль-Айна". Команда Сергей Реброва осталась на втором месте. Она отстает от "Аль-Ахли" на три очка.

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

На счету Андрея Ярмоленко 25 сыгранных поединков, девять забитых голов и пять результативных передач.

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