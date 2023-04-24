Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ярмоленко подарував команді Реброва важливе очко: українець допоміг "Аль-Айну" не програти arrow

Ярмоленко подарував команді Реброва важливе очко: українець допоміг "Аль-Айну" не програти

24 квітня 2023 08:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко подарував команді Реброва важливе очко — українець допоміг Аль-Айну не програти
Андрій Ярмоленко на стадіоні "Аль-Айна". Фото: скріншот із YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 24 туру чемпіонату ОАЕ з футболу "Аль-Айн" Сергія Реброва провів виїзний матч проти команди "Бані Ас". Поєдинок вийшов складним для обох команд.

"Аль-Айн" втратив два важливі очки наприкінці зустрічі, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Команда Сергія Реброва домінувала упродовж більшої частини цього матчу, але не змогла втримати перемогу. Незадовго до фінального свистка гості вели у рахунку у два голи, але дозволили господарям поля відігратися.

Як зіграв Ярмоленко?

Одну із результативних передач у цьому матчі зробив Андрій Ярмоленко. 33-річний півзахисник взяв участь у другій атаці "Аль-Айна". Отримавши передачу від партнера по команді, українець відпасував у центр на вільного Рахімі, який не промахнувся повз порожній кут воріт.

"Бані Ас" забив свій перший гол на 90-й хвилині поєдинку, а за сім хвилин додав другий м'яч. Його записав на свій рахунок футболіст "Аль-Айна". Команда Сергій Реброва залишилася на другому місці. Вона відстає від "Аль-Ахлі" на три очки.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

На рахунку Андрія Ярмоленка 25 зіграних поєдинків, дев'ять забитих голів та п'ять результативних передач.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді.

Лондонський "Челсі" влітку може продати вісім футболістів. Чи є у цьому списку Михайло Мудрик?

Дружина Олександра Усика показала апетитні форми на пляжі в Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Новина з відео

15:00 Схиляв до інтиму в обмін на кар'єру: Потап зраджував Насті Каменських з молодою красунею?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB