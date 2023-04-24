Ярмоленко подарував команді Реброва важливе очко — українець допоміг Аль-Айну не програти

Андрій Ярмоленко на стадіоні "Аль-Айна". Фото: скріншот із YouTube

У рамках 24 туру чемпіонату ОАЕ з футболу "Аль-Айн" Сергія Реброва провів виїзний матч проти команди "Бані Ас". Поєдинок вийшов складним для обох команд.

"Аль-Айн" втратив два важливі очки наприкінці зустрічі, повідомляють Новини.LIVE.

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Команда Сергія Реброва домінувала упродовж більшої частини цього матчу, але не змогла втримати перемогу. Незадовго до фінального свистка гості вели у рахунку у два голи, але дозволили господарям поля відігратися.

Як зіграв Ярмоленко?

Одну із результативних передач у цьому матчі зробив Андрій Ярмоленко. 33-річний півзахисник взяв участь у другій атаці "Аль-Айна". Отримавши передачу від партнера по команді, українець відпасував у центр на вільного Рахімі, який не промахнувся повз порожній кут воріт.

"Бані Ас" забив свій перший гол на 90-й хвилині поєдинку, а за сім хвилин додав другий м'яч. Його записав на свій рахунок футболіст "Аль-Айна". Команда Сергій Реброва залишилася на другому місці. Вона відстає від "Аль-Ахлі" на три очки.

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

На рахунку Андрія Ярмоленка 25 зіграних поєдинків, дев'ять забитих голів та п'ять результативних передач.

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