Черноморец одолел на выезде Кривбасс, Металлист 1925 года сильнее Львова

Матч в Кривом Роге подарил настоящий триллер. Фото: ФК "Кривбасс"

Воскресенье 23 апреля в чемпионате УПЛ подарило две победы гостей. "Черноморец" с "Кривбассом" разыграли настоящую драму, а "Металлист 1925" уверенно одолел "Львов".

Итоги воскресных поединков в УПЛ в материале Новини.LIVE.

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Перед матчем "Черноморца" в Кривом роге Министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter пошутил и составил "новый" состав одесского "Черноморца".

Новую команду "моряков" он собрал из министров обороны других стран, являющихся союзниками Украины. Себя украинский министр поставил на позицию голкипера.

Я люблю этот проект с украинским FC "Chornomorets"!



Были подсчитаны некоторые игроки для этого игрока в сезоне. Есть тщетные требования: вы должны жить, чтобы иметь visited Odesa, и вы находитесь в Украине с битвой в войне. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023

Такая поддержка, а также приезд фанатов, служащих в ВСУ на игру, оказали сил одесской команде. Открыли счет гости в конце первого тайма. Орест Кузык забросил мяч в штрафную, Даниил Алефиренко мастерски переиграл Богдана Сарнавского.

Во втором тайме одесситы даже уступали. Максим Задерака воспользовался передачей из-за боковой, а Максиму Луневу удался точный выстрел издалека. Через минуту "моряки" отыгрались. Максим Брагару разобрался с оппонентом на правом фланге и сделал прострел во вратарскую, и уже там Орест Кузик, оказавшийся в нужном месте в нужное время, забил важный гол – 2:2 на 64 минуте.

Решающее слово сказала связка Алефиренко – Авагимян. Даниил забил свой шестой мяч в чемпионате. И этот мяч оказался победным – 3:2.

Победу в Кривом Роге Роман Григорчук посвятил защитникам Украины, в частности, фанам "Черноморца", которые смогли вырваться на эту игру.

"Кривбасс" - "Черноморец" - 2:3 (0:1)

Голы: Задерака, 57, Лунев, 63 - Алефиренко, 41, 77, Кузык, 64

"Кривбасс": Сарнавский - Опанасенко, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго - Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовский - Микитишин, Лунев (Понедельник, 78), Задерака.

"Черноморец": Непогодов - Путря, Салюк, Гучек (Ермаков, 79), Брагару - Кузык, Васильев, Демченко - Бадибанга, Авагимян (Войтиховский, 90), Алефиренко.

Предупреждение: Бескоровайный - Салюк, Алефиренко

Две голевые передачи от Ростислава Русина помогли "Металлисту 1925 г." одержать первую победу в этом году, а вот судьба ФК "Львов" в борьбе за выживание теперь под вопросом.

На 26 минуте передача Вачиберадзе нашла на правом фланге Русина, который затем легко раскрутил финтами Кузика и из пределов штрафной прострелил во вратарскую под пустые ворота для Бычека, который фактически продолжал завершающее прикосновение к мячу празднованием гола на колени.

На 84 минуте сольный проход Русина по левому флангу мимо четырех защитников с завершающим пасом под расстрел в центр штрафного для Капинуса фактически похоронил надежды хозяев поля на спасение в этой игре

"Львов" - "Металлист 1925" – 0:2 (0:1)

Голы: Бычек, 26, Капинус, 84

"Львов": Рыбка - Габриэль, Сасовский (Симинин, 76), Дитятьев (Никитюк, 66) - Богунов, Беляев, Алибеков, Мильченко, Кузык - Свржняк (Эсеола, 66), Бугай.

"Металлист 1925": Сидоренко - Безуглый, Е. Ткачук, Курило (Рудовский, 81), Капинус - Кравченко (Мартынюк, 69), Габелок, Вачиберадзе (А. Ткачук, 69) - Русин, Бычек (Чирук, 61), Дмитренко (Ременюк, 61).

Предупреждение: Свржняк, Игорь - Е. Ткачук

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