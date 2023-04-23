Чорноморець здолав на виїзді Кривбас, Металіст 1925 сильніше за Львов

Матч в Кривому розі подарував справжній трилер. Фото: ФК "Кривбас"

Неділя 23 квітня у чемпіонаті УПЛ подарувала дві перемоги гостей. "Чорноморець" з "Кривбасом" розіграли справжню драму, а "Металіст 1925" впевнено здолав "Львів".

Підсумки поєдинків неділі в УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

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Перед матчем "Чорноморця" у Кривому розі Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Twitter пожартував та склав "новий" склад одеського "Чорноморця".

Нову команду "моряків" він зібрав з міністрів оборони інших країн, які є союзниками України. Себе український міністр поставив на позицію голкіпера.

I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!



We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023

Така підтримка, а також приїзд фанатів, які наразі служать в ЗСУ на гру надали сил одеській команді. Відкрили рахунок гості наприкінці першого тайму. Орест Кузик закинув м'яч у штрафний майданчик, Даниїл Алефіренко майстерно переграв Богдана Сарнавського.

У другому таймі одесити навіть поступались. Максим Задерака скористався передачею з-за бокової, а Максиму Луньову вдався влучний постріл здалеку. Через хвилину “моряки” відігрались. Максим Брагару розібрався з опонентом на правому фланзі й зробив простріл у воротарський майданчик, і вже там Орест Кузик, що опинився в потрібному місці в потрібний час, забив важливий гол - 2:2 на 64 хвилині.

Вирішальне слово сказала зв’язка Алефіренко – Авагімян. Даниїл забив свій шостий м'яч в чемпіонаті. І цей м'яч виявився переможним - 3:2.

Перемогу у Кривому розі Роман Григорчук присвятив захисникам України, зокрема фанам "Чорноморця", які змогли вирватися на цю гру.

"Кривбас" — "Чорноморець" – 2:3 (0:1)

Голи: Задерака, 57, Луньов, 63 — Алефіренко, 41, 77, Кузик, 64

"Кривбас": Сарнавський — Опанасенко, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовський — Микитишин, Луньов (Понєдєльнік, 78), Задерака.

"Чорноморець": Непогодов — Путря, Салюк, Гучек (Єрмаков, 79), Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 90), Алефіренко.

Попередження: Бескоровайний — Салюк, Алефіренко

Дві гольові передачі від Ростислава Русина допомогли "Металісту 1925" здобути першу перемогу у цьому році, а от доля ФК "Львів" у боротьбі за виживання тепер під питанням.

На 26 хвилині передача Вачіберадзе знайшла на правому фланзі Русина, який потім легко розкрутив фінтами Кузика та з меж штрафного прострілив до воротарського під порожні ворота для Бичека, який фактично продовжував завершальний доторк до м’яча святкуванням голу на коліна.

На 84 хвилині сольний прохід Русина лівим флангом повз чотирьох захисників із завершальним пасом під розстріл до центру штрафного для Капінуса фактично поховав сподівання господарів поля на порятунок у цій грі

"Львів" — "Металіст 1925" – 0:2 (0:1)

Голи: Бичек, 26, Капінус, 84

"Львів": Рибка — Ґабріель, Сасовський (Сімінін, 76), Дитятьєв (Никитюк, 66) — Богунов, Бєляєв, Алібеков, Мильченко, Кузик — Свржняк (Есеола, 66), Бугай.

"Металіст 1925": Сидоренко — Безуглий, Є. Ткачук, Курило (Рудавський, 81), Капінус — Кравченко (Мартинюк, 69), Габелок, Вачіберадзе (А. Ткачук, 69) — Русин, Бичек (Чирук, 61), Дмитренко (Ременюк, 61).

Попередження: Свржняк, Іґор — Є. Ткачук

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