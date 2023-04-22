Динамо сыграло с Шахтером — результат в пользу обеих команд

Игроки "Динамо" и "Шахтера" перед матчем 22 тура УПЛ. Фото: ФК "Шахтер"

"Украинское классическое" — это всегда неуступчивость , эмоции и борьба. В матче 22-го тура УПЛ киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" расписали мировую в пользу интриги в чемпионской гонке.

Об этом сообщает Новини.Live

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Классическая ничья

"Отгремело" очередное главное дерби Украины — "Динамо" и "Шахтер" сошлись в 22 туре УПЛ, чтобы определить сильнейшего.

Перед матчем было много разговоров о том, что у киевлян нет шансов и дончане с легкостью справятся с нынешней командой Луческу. Но матч получился в целом равным и таким, что соответствует итоговому счету на табло.

Первыми отличились "оранжево-черные" усилиями Тараса Степаненко уже на 13-й минуте встречи.

Андриевский сравнял счет в матче с "Шахтером". Фото: ФК "Динамо" Киев

"Динамо" сумело сравнять счет в концовке второго тайма: Андриевский отлично выполнил штрафной удар, который заработал Царенко — у Трубина не было шансов.

В итоге, этой ничьей "Шахтер" дает шанс "Днепру-1" сократить отставание в гонке за чемпионство.

VBET лига. 22-й тур

22 апреля, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Динамо" — "Шахтер" — 1:1

Голы: Александр Андриевский 82 - Тарас Степаненко 13

"Динамо": Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Сергей Сидорчук, Владислав Ванат (Эрик Рамирес 75), Александр Андриевский, Александр Тимчик, Максим Дячук, Виталий Буяльский (Антон Царенко 75), Александр Сирота, Олабиран Блессинг Муива (Бенито), (Денис Гармаш 75).

"Шахтер": Анатолий Трубин, Лассина Траоре (Даниил Сикан 75), Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Гиорги Гочолейшвили (Марьян Швед 75), Невен Джурасек (Егор Назарина 60), Артем Бондаренко, Ярослав Матвиенко, Георгий (Богдан Михайличенко, 60).

Предупреждение: Олабиран Блессинг Муива (Бенито) 89 — Невен Джурасек 27, Ярослав Ракицкий 38, Артём Бондаренко 55, Егор Назарина 86, Богдан Михайличенко 87.

В другом матче тура "Верес" сыграл в ничью с "Минаем" — 1:1.

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