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Шовковський замінить Луческу в "Динамо"

22 квітня 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Шовковський замінить Луческу в Динамо
Легендарний український воротар Олександр Шовковський. Фото: УНІАН/Сергій Нужненко
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

З'являється все більше чуток про те, що Мірча Луческу в найближчому майбутньому залишить посаду головного тренера "Динамо". Натомість, на вакантне місце коуча "біло-синіх" активно сватають Олександра Шовковського.

Так, відомий журналіст Ігор Бурбас заявив, що зовсім скоро містера прооперують, а його місце в клубі займе СаШо. Про це повідомляє авторитетний Telegram-канал "Бий-Біжи". 

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Нещодавно румунський наставник киян заявив, що йому потрібно лягти під ніже через проблеми з ногою. Водночас містер не підтвердив інформацію про дострокове розірвання угоди з "Динамо". Втім, такі чутки ативно блукають у ЗМІ. Ба більше, останнім матчем Луческу на чолі киян буцімто може стати поєдинок проти "Шахтаря".

Луческу
Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс

Кандидатура Шовковського 

Шовкоквський всю кар'єру провів в "Динамо" і виграв з киянами цілу низку трофеїв, доходив до півфіналу ЛЧ. Він знає клуб зсередини, його традиції та історію. Він сам є частиною славетної сторінки в житті "біло-синіх".  

СаШо працював помічником Андрія Шевченка, а потім й Олександра Петракова в національній збірній Україні.

Нагадаємо, форвард збірної України Роман Яремчук розпочне новий сезон в іншому клубі. Футболіст не переконав керівництво "Брюгге" у тому, що може бути корисним команді. 

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Тим часом дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку.

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