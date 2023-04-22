Шовковський замінить Луческу в "Динамо"

Легендарний український воротар Олександр Шовковський. Фото: УНІАН/Сергій Нужненко

З'являється все більше чуток про те, що Мірча Луческу в найближчому майбутньому залишить посаду головного тренера "Динамо". Натомість, на вакантне місце коуча "біло-синіх" активно сватають Олександра Шовковського.

Так, відомий журналіст Ігор Бурбас заявив, що зовсім скоро містера прооперують, а його місце в клубі займе СаШо. Про це повідомляє авторитетний Telegram-канал "Бий-Біжи".

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Нещодавно румунський наставник киян заявив, що йому потрібно лягти під ніже через проблеми з ногою. Водночас містер не підтвердив інформацію про дострокове розірвання угоди з "Динамо". Втім, такі чутки ативно блукають у ЗМІ. Ба більше, останнім матчем Луческу на чолі киян буцімто може стати поєдинок проти "Шахтаря".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу. Фото: УНІАН/Євгеній Кравс

Кандидатура Шовковського

Шовкоквський всю кар'єру провів в "Динамо" і виграв з киянами цілу низку трофеїв, доходив до півфіналу ЛЧ. Він знає клуб зсередини, його традиції та історію. Він сам є частиною славетної сторінки в житті "біло-синіх".

СаШо працював помічником Андрія Шевченка, а потім й Олександра Петракова в національній збірній Україні.

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