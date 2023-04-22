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Шовковский заменит Луческу в "Динамо"

22 апреля 2023 18:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Шовковский заменит Луческу в Динамо
Легендарный украинский вратарь Александр Шовковский. Фото: УНИАН/Сергей Нужненко
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Появляется все больше слухов о том, что Мирча Луческу в ближайшем будущем покинет пост главного тренера "Динамо". На вакантное место коуча "бело-синих" активно сватают Александра Шовковского.

Так, известный журналист Игорь Бурбас заявил, что совсем скоро мистера прооперируют, а его место в клубе займет СаШо. Об этом сообщает авторитетный Telegram-канал "Бий-Біжи".

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Недавно румынский наставник киевлян заявил, что ему нужно лечь под нож из-за проблем с ногой. В то же время мистер не подтвердил информацию о досрочном расторжении соглашения с "Динамо". Впрочем, такие слухи активно бродят в СМИ. Более того, последним матчем Луческу во главе киевлян может стать поединок против "Шахтера".

Луческу
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Фото: УНИАН/Евгений Кравс

Кандидатура Шовковского

Шовковский всю карьеру провел в "Динамо" и выиграл с киевлянами целый ряд трофеев, доходил до полуфинала ЛЧ. Он знает клуб изнутри, его традиции и историю. Он сам является частью славной страницы в жизни "бело-синих".

СаШо работал помощником Андрея Шевченко, а затем и Александра Петракова в национальной сборной Украины.

Напомним, форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может оказаться полезным команде.

Ребров откажется от сборной Украины и Аль-Айна. Украинскому специалисту поступило заоблачное предложение.

Тем временем жена Александра Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе.

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