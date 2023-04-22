"Динамо" зіграло з "Шахтарем": результат на користь обох команд

Гравці "Динамо" та "Шахтаря" перед матчем 22 туру УПЛ. Фото: ФК "Шахтар"

"Українське класичне" — це завжди непоступливість, емоції та боротьба. В матчі 22 туру УПЛ київське "Динамо" та донецький "Шахтар" розписали мирову на користь інтриги в чемпіонській гонці.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Перед матчем було багато розмов про те, що у киян немає шансів і донеччани з легкістю впораються з нинішньою командою Луческу. Втім, матч вийшов загалом рівним і таким, що відповідає підсумковому рахунку на табло.

Першими відзначились "помаранчево-чорні" зусиллями Тараса Степаненка вже на 13 хвилині зустрчі.

Андрієвський зрівняв рахунок в матчі з "Шахтарем". Фото: ФК "Динамо" Київ

"Динамо" зуміло зрівняти рахунок аж під кінець другого тайму: Андрієвський чудово виконав штрафний удар, який заробив Царенко — у Трубіна не було шансів.

Тож цією нічиєю "Шахтар" дає шанс "Дніпру-1" скоротити відставання в перегонах за чемпіонство.

VBET ліга. 22-й тур

22 квітня, Київ, стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

"Динамо" — "Шахтар" — 1:1

Голи: Олександр Андрієвський 82 — Тарас Степаненко 13

"Динамо": Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Сергій Сидорчук, Владислав Ванат (Ерік Рамірес 75), Олександр Андрієвський, Олександр Тимчик, Максим Дячук, Віталій Буяльський (Антон Царенко 75), Олександр Сирота, Олабіран Блессінг Муіва (Беніто), Назар Волошин (Денис Гармаш 75).

"Шахтар": Анатолій Трубін, Лассіна Траоре (Даниїл Сікан 75), Валерій Бондар, Тарас Степаненко, Гіоргі Гочолейшвілі (Мар'ян Швед 75), Невен Джурасек (Єгор Назарина 60), Артем Бондаренко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Ярослав Ракіцький (Богдан Михайліченко 60).

Попередження: Олабіран Блессінг Муіва (Беніто) 89 – Невен Джурасек 27, Ярослав Ракицький 38, Артем Бондаренко 55, Єгор Назарина 86, Богдан Михайліченко 87.

В іншому матчі туру "Верес" зіграв у нічию з "Минаєм" — 1:1.

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