У Малиновского проблемы в Марселе — как украинец сыграл против Лиона

Руслан Малиновский спорит с арбитром. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В матче 32 тура чемпионата Франции по футболу "Марсель" сыграл на выезде против "Лиона". Команде Игора Тудора удалось одержать важную победу.

Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе "Олимпика", сообщает портал Новини.LIVE.

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"Марсель" провел сложный матч и сумел заработать три важных очка. "Олимпик" забил гол незадолго до перерыва, но во втором тайме хозяева поля сумели отыграться. Команда Тудора вырвала победу уже в компенсированное арбитром время благодаря автоголу.

Как сыграл Малиновский?

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты. 29-летний украинец не сумел отличиться результативными действиями. В поединке против "Лиона" Малиновский совершил 43 касания мяча. Точность передач Руслана составила 77%, он сумел сделать две ключевые передачи, выполнил два перехвата и один отбор.

Оценки за матч "Лион" — "Марсель". Скриншот: WhoScored

В сезоне 2022/2023 Малиновский сыграл 18 матчей за "Марсель" во всех турнирах. На его счету два забитых мяч. Несколько поединков подряд Руслан не попадал в стартовый состав "Олимпика", его критиковали журналисты и болельщики. Но тренер продолжает верить в украинца и ищет к нему индивидуальный подход.

Благодаря победе над "Лионом" в чемпионате Франции "Марсель" закрепился на второй строчке в турнирной таблице. "Олимпик" опережает "Ланс" на одно очко.

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