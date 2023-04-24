Маліновський має проблеми в Марселі — як українець зіграв проти Ліона

Руслан Маліновський сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

У матчі 32 туру чемпіонату Франції з футболу "Марсель" зіграв на виїзді проти "Ліона". Команді Ігора Тудора вдалося здобути важливу перемогу.

Руслан Маліновський вийшов на поле у стартовому складі "Олімпіка", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Марсель" провів складний матч і зумів заробити три важливі очки. "Олімпік" забив гол незадовго до перерви, але у другому таймі господарі поля зуміли відігратися. Команда Тудора вирвала перемогу вже у компенсований арбітром час завдяки автоголу.

Як зіграв Маліновський?

Півзахисник "Марселя" Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та провів на полі 83 хвилини. 29-річний українець не зумів відзначитись результативними діями. У поєдинку проти "Ліона" Маліновський здійснив 43 торкання м'яча. Точність передач Руслана склала 77%, він зумів зробити дві ключові передачі, виконав два перехоплення та один відбір.

Оцінки за матч "Ліон" — "Марсель". Скріншот: WhoScored

У сезоні 2022/2023 Маліновський зіграв 18 матчів за "Марсель" у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м'ячі. Декілька поєдинків поспіль Руслан не потрапляв у стартовий склад "Олімпіка", його критикували журналісти та вболівальники. Але тренер продовжує вірити в українця та шукає до нього індивідуальний підхід.

Завдяки перемозі над "Ліоном" у чемпіонаті Франції "Марсель" закріпився на другому рядку у турнірній таблиці. "Олімпік" випереджає "Ланс" на одне очко.

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