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Забарный не нужен "Борнмуту": что ждет украинца в Англии

24 апреля 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный не нужен Борнмуту — что ждет украинца в Англии
Илья Забарный борется с Тимо Вернером. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 32 тура чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" разгромил в гостях "Борнмут" со счетом 4:0. Защитник сборной Украины Илья Забарный наблюдал за матчем на скамейке запасных. 

Украинец до сих пор не может пробиться в основу английской команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Представители нижней части турнирной таблицы английской Премьер-лиги встретились в очном матче. "Вест Хэм" на выезде забил "Борнмуту" четыре безответных гола. Все мячи написали на свой счет разные футболисты, три из них были забиты до перерыва. 

Благодаря этой победе "молотобойцы" поднялись на 13 место в турнирной таблице. "Вишни" занимают 15 строчку. Их отрыв от зоны вылета составляет пять очков. 

Ситуация с Забарным

Украинский защитник смотрел поединок с "Вест Хэмом" на скамейке запасных. С момента переезда в АПЛ, который произошел в январе 2023 года, Забарный отыграл за "Борнмут" только пять минут. Его дебют состоялся в недавнем перенесенном матче против "Брайтона" (0:2). 

Илья Забарный
Забарный и Мудрик в сборной Украины. Фото: скриншот с YouTube

Забарный приехал в новый чемпионат, причем долгое время его выходу на поле мешали травмы. Сейчас Илья оказался лишь пятым защитником в составе своей команды. У него почти нет шансов начать один из ближайших матчей в основе. Тренер "Борнмута" не спешит менять центрбеков команды, которая ведет борьбу за выживание. 

Украинский футболист сможет доказать свою профпригодность уже летом, во время сборов команды перед новым сезоном. Не исключено, что через несколько месяцев кто-то из конкурентов Забарного уйдет из "Борнмута". Тогда у Ильи появится шанс пробиться в основу. 

Напомним, жена Александра Усика показала аппетитные формы на пляже в Дубае. Екатерина надела довольно откровенный белый купальник.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук начнет новый сезон в другом клубе. Футболист не убедил руководство "Брюгге" в том, что может быть полезным команде.

У полузащитника Руслана Малиновского возникли проблемы во Франции. Он давно не помогал "Марселю" результативными действиями на поле. 

Украинец Андрей Ярмоленко помог "Аль-Айну" сыграть вничью в матче чемпионат ОАЭ. Ветеран записал на свой счет результативное действие. 

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