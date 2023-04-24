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Забарний не потрібен "Борнмуту": що чекає на українця в Англії

24 квітня 2023 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний не потрібний Борнмуту — що чекає на українця в Англії
Ілля Забарний бореться із Тімо Вернером. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках 32 туру чемпіонату Англії з футболу "Вест Гем" розгромив у гостях "Борнмут" з рахунком 4:0. Захисник збірної України Ілля Забарний спостерігав за матчем на лаві запасних.

Українець досі не може пробитися до основи англійської команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Представники нижньої частини турнірної таблиці англійської Прем'єр-ліги зустрілися в очному матчі. "Вест Гем" на виїзді забив "Борнмуту" чотири нерозділені голи. Усі м'ячі написали на свій рахунок різні футболісти, троє з них були забиті до перерви.

Завдяки цій перемозі "молотобійці" піднялися на 13 місце у турнірній таблиці. "Вишні" займають 15 рядок. Їхній відрив від зони вильоту становить п'ять очок.

Ситуація із Забарним

Український захисник дивився поєдинок із "Вест Гемом" на лаві запасних. З моменту переїзду в АПЛ, який відбувся у січні 2023 року, Забарний відіграв за "Борнмут" лише п'ять хвилин. Його дебют відбувся у нещодавньому перенесеному матчі проти "Брайтона" (0:2).

Ілля Забарний
Забарний та Мудрик у збірній України. Фото: скріншот із YouTube

Забарний приїхав до нового чемпіонату, причому довгий час його виходу на поле заважали травми. Наразі Ілля виявився лише п'ятим захисником у складі своєї команди. У нього майже немає шансів розпочати один із найближчих матчів в основі. Тренер "Борнмута" не поспішає міняти центрбеків команди, яка веде боротьбу за виживання.

Український футболіст зможе довести свою профпридатність уже влітку під час зборів команди перед новим сезоном. Не виключено, що за кілька місяців хтось із конкурентів Забарного піде з "Борнмуту". Тоді Ілля матиме шанс пробитися в основу.

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