Алиев получил повестку — экс-футболист Динамо обругал военкомат

Александр Алиев с грамотой. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев получил повестку из военкомата. Ему надлежало прийти по указанному адресу для сверки данных.

Алиев категорически отказался выполнять постановление военкомата и рассказал о причинах такого решения на своей странице в Instagram.

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Александр Алиев в армии. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Вторая повестка

Несмотря на это недавно Алиев получил повестку из военкомата. Спортсмен продемонстрировал ее на видео и заявил, что не собирается выполнять требования этого постановления.

"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призвали. Это уже вторая повестка. Хочу спросить: а что там в Оболони (район Киева, в котором живет Алиев — Ред.) за дятлы сидят, которым надо показать свою работу, напечатав повестки? Я с первых дней войны нахожусь в армии. Вам лишь или украсть что-то, или напечатать и разослать повестки. Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если боитесь идти на войну", — заявил Александр Алиев.

Чем известен Алиев?

Александр Алиев — украинский футболист российского происхождения. Он выступал в составе киевского "Динамо" с 1999 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. В составе сборной Украины провел 28 матчей, забил шесть голов.

Алиев является мастером спорта Украины международного класса. Неоднократно побеждал в национальном первенстве и Кубке страны.

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