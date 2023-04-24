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Алиев получил повестку: экс-футболист "Динамо" обругал военкомат

24 апреля 2023 10:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев получил повестку — экс-футболист Динамо обругал военкомат
Александр Алиев с грамотой. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев получил повестку из военкомата. Ему надлежало прийти по указанному адресу для сверки данных. 

Алиев категорически отказался выполнять постановление военкомата и рассказал о причинах такого решения на своей странице в Instagram

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С самого начала полномасштабного вторжения россиян в Украину Александр Алиев выкладывает видео, на которых он одет в военную форму. По словам бывшему футболиста, он записался в ряды Территориальной обороны и постоянно помогает украинской армии. 

Александр Алиев
Александр Алиев в армии. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Вторая повестка

Несмотря на это недавно Алиев получил повестку из военкомата. Спортсмен продемонстрировал ее на видео и заявил, что не собирается выполнять требования этого постановления. 

"Вчера вечером мне пришла повестка в армию. Меня призвали. Это уже вторая повестка. Хочу спросить: а что там в Оболони (район Киева, в котором живет Алиев — Ред.) за дятлы сидят, которым надо показать свою работу, напечатав повестки? Я с первых дней войны нахожусь в армии. Вам лишь или украсть что-то, или напечатать и разослать повестки. Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если боитесь идти на войну", — заявил Александр Алиев. 

Чем известен Алиев? 

Александр Алиев — украинский футболист российского происхождения. Он выступал в составе киевского "Динамо" с 1999 по 2010 и с 2011 по 2013 годы. В составе сборной Украины провел 28 матчей, забил шесть голов. 

Алиев является мастером спорта Украины международного класса. Неоднократно побеждал в национальном первенстве и Кубке страны. 

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