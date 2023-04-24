Алієв отримав повістку — ексфутболіст Динамо вилаяв військкомат

Олександр Алієв із грамотою. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній футболіст збірної України та київського "Динамо" Олександр Алієв отримав повістку з військкомату. Його запросили прийти за вказаною адресою для звіряння даних.

Алієв категорично відмовився виконувати постанову військкомату і розповів про причини такого рішення на своїй сторінці в Instagram.

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З самого початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну Олександр Алієв викладає відео, на яких він одягнений у військову форму. За словами колишнього футболіста, він записався до лав Територіальної оборони та постійно допомагає українській армії.

Олександр Алієв в армії. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Друга повістка

Попри це нещодавно Алієв отримав повістку з військкомату. Спортсмен продемонстрував її на відео та заявив, що не збирається виконувати вимоги цієї постанови.

"Вчора ввечері мені прийшла повістка до армії. Мене закликали прийти. Це вже друга повістка. Хочу запитати: а що там в Оболоні (район Києва, в якому живе Алієв. — Ред.) за дятли сидять, яким треба показати свою роботу, надрукувавши повістки? Я з перших днів війни перебуваю в армії. Вам лише або вкрасти щось, або надрукувати та розіслати повістки. Клоуни, займайтеся хоч чимось корисним для країни, якщо боїтеся йти на війну", — заявив Олександр Алієв.

Чим відомий Алієв?

Олександр Алієв — український футболіст російського походження. Він виступав у складі київського "Динамо" з 1999 по 2010 та з 2011 по 2013 роки. У складі збірної України провів 28 матчів, забив шість голів.

Алієв є майстром спорту України міжнародного класу. Неодноразово перемагав у національній першості та Кубку країни.

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