Александр Алиев записал мощный ответ россиянину Дзюбе

"Приезжай к нам": Александр Алиев мощно ответил скандальному Дзюбе
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев ответил на слова форварда Артема Дзюбы, который высказался в поддержку российского вторжения в Украину.
Алиев не стал выбирать цензурные слова для своего обращения к россиянину на странице в Instagram.
-
Приложения российского банка "Тинькофф" удалили из App Store
-
Зинченко — один из лучших в "Арсенале", Миколенко хорошо сыграл: оценки за матч
-
Российская экономика возвращается в СССР, — эксперт
-
Сколько денег международной поддержки получила Украина в феврале: самые большие доноры
-
В москве установили еще одну систему ПВО рядом с метро
-
Во Франции суд арестовал виллу одного из крупнейших российских бизнесменов
-
Генерал Ходжес рассказал, почему путин не использует ядерное оружие против Украины
-
ВСУ "демилитаризовали" уже более 150 тысяч оккупантов: обновлены данные о потерях рф
-
В США рассматривают возможность поставки сжиженного газа в Украину
-
Зеленский прокомментировал удар по Запорожью: "Мы выгоним всех окупантов"
Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал недавнее интервью российского игрока Артема Дзюбы. Форвард сборной россии выразил поддержку властям и поддержал военную интервенцию в Украину.
Слова Алиева
Александр Алиев, который с первых дней полномасштабной войны состоит в рядах Вооруженных сил Украины, записал ответ на тезисы Артема Дзюбы. В частности, украинский военнослужащий пригласил оппонента в Украину.
"Прочитал статью о Дзюбад**че, который д****т на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюбад**ч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война.
А если ты говоришь "убейте меня", так давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пи*******ческой армии россии". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя", — пообещал Александр Алиев.
Обращение к россиянам
Помимо этого бывший "динамовец" отдельно обратился к болельщикам московского "Локомотива", цвета которого он тоже в свое время защищал. Именно в этом клубе сейчас выступает Артем Дзюба.
"Знаю, многие из вас на меня подписаны. Хочу, чтобы вы знали, кто сейчас играет за ваш клуб. Он этого не заслуживает", — сказал Александр Алиев.
Напомним, во Франции состоялся матч 1/4 Кубка страны. "Марсель" неожиданно проиграл номинально более слабому сопернику. Руслан Малиновский в этом поединке попал в перекладину ворот противника.