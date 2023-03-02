Александр Алиев записал мощный ответ россиянину Дзюбе

Украинский военнослужащий дал несколько советов скандальному футболисту

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев ответил на слова форварда Артема Дзюбы, который высказался в поддержку российского вторжения в Украину.

Алиев не стал выбирать цензурные слова для своего обращения к россиянину на странице в Instagram.

Экс-футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал недавнее интервью российского игрока Артема Дзюбы. Форвард сборной россии выразил поддержку властям и поддержал военную интервенцию в Украину.

Слова Алиева

Александр Алиев, который с первых дней полномасштабной войны состоит в рядах Вооруженных сил Украины, записал ответ на тезисы Артема Дзюбы. В частности, украинский военнослужащий пригласил оппонента в Украину.

"Прочитал статью о Дзюбад**че, который д****т на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюбад**ч, я тебе хочу пожелать одного: "Чтобы от всех тех ракет, которые будут лететь на москву, ты со своим путлером даже не успел спрятаться. Чтобы вы почувствовали, что такое война.

А если ты говоришь "убейте меня", так давай сюда в Украину. Скажи: "Хочу воевать в пи*******ческой армии россии". И приезжай сюда, здесь недолго ты задержишься. И убьют тебя", — пообещал Александр Алиев.

Обращение к россиянам

Помимо этого бывший "динамовец" отдельно обратился к болельщикам московского "Локомотива", цвета которого он тоже в свое время защищал. Именно в этом клубе сейчас выступает Артем Дзюба.

"Знаю, многие из вас на меня подписаны. Хочу, чтобы вы знали, кто сейчас играет за ваш клуб. Он этого не заслуживает", — сказал Александр Алиев.

Напомним, во Франции состоялся матч 1/4 Кубка страны. "Марсель" неожиданно проиграл номинально более слабому сопернику. Руслан Малиновский в этом поединке попал в перекладину ворот противника.