Российский игрок, прославившийся в 2020 году слитым в Сеть порновидео, теперь защищает "семейные ценности"

Путина и россию нужно любить за то, что в рф якобы нет ЛГБТ и абортов. Об этом заявил российский футболист Артем Дзюба в видеоинтервью, опубликованном 1 марта.

По словам Дзюбы, он гордится своей страной и путиным и точно знает, что россия защищает "правое дело".

"Я люблю свою страну, и история рассудит все вот в глобальном дальнейшем. А сейчас я полностью за президента, за путина — прям полностью, я даже этого не скрываю", — признался футболист.

Также Дзюба рассказал, что ему очень не нравится то, что происходит за пределами россии — особенно отсутствие традиционных семейных ценностей.

"Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Нету вот этого всего непонятного: "делайте аборты", гендерные какие-то принадлежности… Вот я горжусь вот этим очень сильно, что мы вот этого не позволяем", — заявил Дзюба.

Напомним, осенью 2020 года поклонник семейных ценностей стал героем секс-скандала: в Сети было опубликовано видео, на котором Артем Дзюба мастурбирует перед камерой. После этого главный тренер сборной рф Станислав Черкесов отстранил футболиста от ноябрьских матчей.

Также в ноябре 2022 года стало известно, что турецкий клуб "Адана Демиспор" расторг контракт с Дзюбой из-за низких спортивных показателей. Это был первый зарубежный опыт Артема Дзюбы, который до этого выступал только в российских клубах. Контракт с "Адана Демиспор" был подписан на 1 год с возможностью дальнейшего продления, однако был расторгнут меньше чем через три месяца после его подписания.