Футболіст Дзюба зізнався, що любить путіна за відсутність "гендерних належностей"
Путіна і росію треба любити за те, що в рф нібито немає ЛГБТ та абортів. Про це заявив російський футболіст Артем Дзюба у відеоінтерв'ю, опублікованому 1 березня.
За словами Дзюби, він пишається своєю країною та путіним і точно знає, що росія захищає "праве діло".
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"Я люблю свою країну, і історія розсудить все ось у глобальному подальшому. А зараз я повністю за президента, за путіна — прям повністю, я навіть цього не приховую", — зізнався футболіст.
Також Дзюба розповів, що йому дуже не подобається те, що відбувається поза межами росії — особливо відсутність традиційних сімейних цінностей.
«Я шалено щасливий, що в моїй країні є чоловік і жінка, є тато і мама. Нема ось цього усього незрозумілого: "робіть аборти", гендерні якісь належності... Ось я горжуся ось цим дуже сильно, що ми цього не дозволяємо", — заявив Дзюба.
Нагадаємо, восени 2020 року прихильник сімейних цінностей став героєм секс-скандалу: у Мережі було опубліковано відео, на якому Артем Дзюба мастурбує перед камерою. Після цього головний тренер збірної рф Станіслав Черкесов усунув футболіста від листопадових матчів.
Також у листопаді 2022 року стало відомо, що турецький клуб "Адана Деміспор" розірвав контракт із Дзюбою через низькі спортивні показники. Це був перший закордонний досвід Артема Дзюби, який до цього виступав лише у російських клубах. Контракт з "Адана Деміспор" був підписаний на 1 рік з можливістю подальшого подовження, проте був розірваний менш як через три місяці після його підписання.