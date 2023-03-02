Олександр Алієв записав потужну відповідь росіянину Артему Дзюбі

"Приїжджай до нас": Олександр Алієв потужно відповів скандальному Дзюбі
Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв відповів на слова форварда Артема Дзюби, який підтримав російське вторгнення в Україну.
Алієв не став вибирати цензурні слова для свого звернення до росіянина на сторінці в Instagram.
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Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував нещодавнє інтерв'ю російського гравця Артема Дзюби. Форвард збірної росії висловив підтримку владі та підтримав військову інтервенцію в Україні.
Слова Алієва
Олександр Алієв, який з перших днів повномасштабної війни перебуває у лавах Збройних сил України, записав відповідь на тези Артема Дзюби. Зокрема, український військовослужбовець запросив опонента до України.
"Прочитав статтю про Дзюбад**че, який д****т на свого путлера. Він так і сказав. Знаєш, Дзюбад**ч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна.
А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в пі*******ській армії росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб'ють тебе", — пообіцяв Олександр Алієв.
Звернення до росіян
Крім цього, колишній "динамівець" окремо звернувся до вболівальників московського "Локомотива", кольори якого він теж свого часу захищав. Саме у цьому клубі зараз виступає Артем Дзюба.
"Знаю, багато хто з вас на мене підписаний. Хочу, щоб ви знали, хто зараз грає за ваш клуб. Він на це не заслуговує", — сказав Олександр Алієв.
Нагадаємо, у Франції відбувся матч 1/4 Кубка країни. "Марсель" несподівано програв номінально слабшому супернику. Руслан Маліновський у цьому поєдинку влучив у перекладину воріт супротивника.