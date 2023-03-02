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"Приїжджай до нас": Олександр Алієв потужно відповів скандальному Дзюбі

2 березня 2023 08:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Олександр Алієв записав потужну відповідь росіянину Артему Дзюбі
Український військовослужбовець дав кілька порад скандальному футболісту
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв відповів на слова форварда Артема Дзюби, який підтримав  російське вторгнення в Україну.

Алієв не став вибирати цензурні слова для свого звернення до росіянина на сторінці в Instagram.

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Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував нещодавнє інтерв'ю російського гравця Артема Дзюби. Форвард збірної росії висловив підтримку владі та підтримав військову інтервенцію в Україні.

Олександр Алієв відповів Дзюбе

Слова Алієва

Олександр Алієв, який з перших днів повномасштабної війни перебуває у лавах Збройних сил України, записав відповідь на тези Артема Дзюби. Зокрема, український військовослужбовець запросив опонента до України.

"Прочитав статтю про Дзюбад**че, який д****т на свого путлера. Він так і сказав. Знаєш, Дзюбад**ч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна.

А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в пі*******ській армії росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб'ють тебе", — пообіцяв Олександр Алієв.

Звернення до росіян

Крім цього, колишній "динамівець" окремо звернувся до вболівальників московського "Локомотива", кольори якого він теж свого часу захищав. Саме у цьому клубі зараз виступає Артем Дзюба.

"Знаю, багато хто з вас на мене підписаний. Хочу, щоб ви знали, хто зараз грає за ваш клуб. Він на це не заслуговує", — сказав Олександр Алієв.

Нагадаємо, у Франції відбувся матч 1/4 Кубка країни. "Марсель" несподівано програв номінально слабшому супернику. Руслан Маліновський у цьому поєдинку влучив у перекладину воріт супротивника.

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