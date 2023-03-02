Олександр Алієв записав потужну відповідь росіянину Артему Дзюбі

Український військовослужбовець дав кілька порад скандальному футболісту

Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв відповів на слова форварда Артема Дзюби, який підтримав російське вторгнення в Україну.

Алієв не став вибирати цензурні слова для свого звернення до росіянина на сторінці в Instagram.

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр Алієв прокоментував нещодавнє інтерв'ю російського гравця Артема Дзюби. Форвард збірної росії висловив підтримку владі та підтримав військову інтервенцію в Україні.

Слова Алієва

Олександр Алієв, який з перших днів повномасштабної війни перебуває у лавах Збройних сил України, записав відповідь на тези Артема Дзюби. Зокрема, український військовослужбовець запросив опонента до України.

"Прочитав статтю про Дзюбад**че, який д****т на свого путлера. Він так і сказав. Знаєш, Дзюбад**ч, я тобі хочу побажати одного: "Щоб від усіх тих ракет, які летітимуть на москву, ти зі своїм путлером навіть не встиг сховатися. Щоб ви відчули, що таке війна.

А якщо ти кажеш "убийте мене", то давай сюди в Україну. Скажи: "Хочу воювати в пі*******ській армії росії". І приїжджай сюди, тут недовго ти затримаєшся. І вб'ють тебе", — пообіцяв Олександр Алієв.

Звернення до росіян

Крім цього, колишній "динамівець" окремо звернувся до вболівальників московського "Локомотива", кольори якого він теж свого часу захищав. Саме у цьому клубі зараз виступає Артем Дзюба.

"Знаю, багато хто з вас на мене підписаний. Хочу, щоб ви знали, хто зараз грає за ваш клуб. Він на це не заслуговує", — сказав Олександр Алієв.

Нагадаємо, у Франції відбувся матч 1/4 Кубка країни. "Марсель" несподівано програв номінально слабшому супернику. Руслан Маліновський у цьому поєдинку влучив у перекладину воріт супротивника.