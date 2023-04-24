Трубін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед

Анатолій Трубін у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розпочне наступний сезон в іншому чемпіонаті. Донецький "Шахтар" майже не має шансів зберегти у складі свого вихованця.

У послугах Трубіна зацікавлені одразу кілька клубів із європейських ліг, повідомляє Mirror.

Читайте також:

Контракт Анатолій Трубіна з донецьким "Шахтарем" діє до літа 2024 року. Кілька місяців тому 21-річний воротар повідомив, що не хоче продовжувати угоду із клубом. Він мріє спробувати сили в іншому чемпіонаті.

"Гірникам" доведеться продати Трубіна вже влітку 2023 року. Це не стане проблемою, оскільки на футболіста є високий попит серед представників елітних чемпіонатів Європи. Трубін встиг стати постійним учасником матчів Ліги чемпіонів у складі "Шахтаря", є основним воротарем команди, отримує виклики до збірної України.

Куди піде Трубін?

Ще нещодавно основним претендентом на Трубіна вважалася іспанська "Севілья", але в гонку за молодим голкіпером готовий долучитися англійський "Манчестер Юнайтед". Найближчими тижнями буде вирішено долю воротаря "червоних дияволів" Давида Де Хеа.

Анатолій Трубін пропускає гол у матчі зі збірною Англії. Фото: Reuters/Matthew Childs

Якщо клуб виставить його на трансфер, знадобиться заміна. У "Юнайтед" думають над варіантом придбання Анатолія Трубіна, який конкуруватиме за місце в основі Джека Батленда. Орієнтовна трансферна вартість Анатолія Трубіна становить 30 млн євро.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика показала апетитні форми на пляжі у Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

Захисник збірної України Ілля Забарний виявився не потрібним англійському "Борнмуту". Проте футболіст має шанс проявити себе в АПЛ.

У півзахисника Руслана Маліновського виникли проблеми у Франції. Він давно не допомагав "Марселеві" результативними діями на полі.

Українець Андрій Ярмоленко допоміг "Аль-Айну" зіграти внічию у матчі чемпіонат ОАЕ. Ветеран записав на свій рахунок результативну дію.