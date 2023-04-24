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Трубін може продовжити кар'єру в "Манчестер Юнайтед": що відомо

24 квітня 2023 13:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед
Анатолій Трубін у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін розпочне наступний сезон в іншому чемпіонаті. Донецький "Шахтар" майже не має шансів зберегти у складі свого вихованця.

У послугах Трубіна зацікавлені одразу кілька клубів із європейських ліг, повідомляє Mirror.

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Контракт Анатолій Трубіна з донецьким "Шахтарем" діє до літа 2024 року. Кілька місяців тому 21-річний воротар повідомив, що не хоче продовжувати угоду із клубом. Він мріє спробувати сили в іншому чемпіонаті.

"Гірникам" доведеться продати Трубіна вже влітку 2023 року. Це не стане проблемою, оскільки на футболіста є високий попит серед представників елітних чемпіонатів Європи. Трубін встиг стати постійним учасником матчів Ліги чемпіонів у складі "Шахтаря", є основним воротарем команди, отримує виклики до збірної України.

Куди піде Трубін?

Ще нещодавно основним претендентом на Трубіна вважалася іспанська "Севілья", але в гонку за молодим голкіпером готовий долучитися англійський "Манчестер Юнайтед". Найближчими тижнями буде вирішено долю воротаря "червоних дияволів" Давида Де Хеа.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін пропускає гол у матчі зі збірною Англії. Фото: Reuters/Matthew Childs

Якщо клуб виставить його на трансфер, знадобиться заміна. У "Юнайтед" думають над варіантом придбання Анатолія Трубіна, який конкуруватиме за місце в основі Джека Батленда. Орієнтовна трансферна вартість Анатолія Трубіна становить 30 млн євро.

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